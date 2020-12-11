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Глава Бурятии подарит на Новый год гитару и коляску

Глава Бурятии подарит на Новый год гитару и коляску
Власть,  Фото:pixabay.com
Руководители всех дальневосточных регионов сделают новогодние подарки детям

10 декабря во Владивостоке во время совета при полномочном представителе президента РФ в ДФО Юрия Трутнева стартовала благотворительная акция «Ёлка желаний» с участием дальневосточных губернаторов. Трутнев и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков сняли с ёлки новогодние шары с детскими записками-желаниями и раздали их главам регионов ДФО. Под Новый год губернаторам предстоит выступить в роли Дедов Морозов. Желания загадали дети из детских домов, члены многодетных и малоимущих семей, юные дальневосточники с особенностями здоровья.

Самому Юрию Трутневу достался ёлочный шар с пожеланием от Жанны, Дарьи, Сергея и Софьи из Улан-Удэ.

- Четырёхлетней Софье мы вручим дополнительный подарок. Наверное, компьютер ей ещё не так интересен, как более взрослым детям, – заметил полпред президента в ДФО.

Главе Бурятии Алексею Цыденову вручили ёлочный шар с желаниями от девятилетней Туяы из села Кырен, мечтающей о гитаре с чехлом. А у четырёхлетнего Степы появится прогулочная коляска, полученная от главы Бурятии.

Другие губернаторы будут дарить детям планшеты, поездку в центр «Океан», игровую консоль, велосипед. Также дети попросили у дальневосточных губернаторов мобильные телефоны, фотоаппарат, роликовые коньки, микроскоп, самокат, кукольный домик и др.



глава Бурятии Алексей Цыденов Новый год подарки
 
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