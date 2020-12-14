Глава Бурятии прокомментировал дело Баира Жамбалова

Алексей Цыденов ответил на вопрос о бывшем вице-спикере Хурала в прямом эфире
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в прямом эфире глава Бурятии Алексей Цыденов ответил на 104 вопроса, которые задавали ему пользователи Сети.
Одним из них был по делу бывшего вице-спикера Народного Хурала Баира Жамбалова. Пользователь Сети поинтересовался, почему до сих пор не состоялся суд над политиком.
- Суд будет. С августа-месяца все действия закончились. Идёт ознакомление. То у него адвокаты COVID-19 заболели, то сам. Дело дойдёт до суда. Суд в этом деле точку поставит. Даже не переживайте. Следствие закончено идёт процессуальное ознакомление с материалами обвинения, - прокомментировал Алексей Цыденов.
Как сообщал «Байкал-Daily», смертельное ДТП произошло 5 января на трассе возле села Батурино Прибайкальского района. По данным следствия, обвиняемый на автомобиле «Тойота Лэнд Крузер Прадо» после рыбалки на озере Котокель возвращался в Улан-Удэ. На трассе возле села Батурино, двигаясь со скоростью не менее 104 км/час, он сбил 17-летнюю девушку, переходившую проезжую часть, после чего скрылся, не оказав потерпевшей помощь. Вскоре сбитая девушка скончалась в больнице от полученных повреждений.
Изначально вину на себя взял бизнесмен, друг депутата. Он заявил, что сам был в момент ДТП в автомобиле. Через несколько часов он пришёл в полицию. На странице Баира Жамбалова в Facebook появился пост, в котором говорилось, что он с другом поменялся машинами: «Хотел попробовать проехать на новой машине друга - она совсем новая. Хотел попробовать какая она».
По уголовному делу в ходе предварительного следствия провели более 10 сложных, затратных по времени экспертиз и исследований, допрошено более 40 свидетелей, проведено пять осмотров места происшествия. Так следователи пришли к выводу, что за рулём был всё же Баир Жамбалов. Он обвиняется по статьям «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлёкшем причинение смерти человеку, соединённое с оставлением места происшествия» и «Оставление в опасности».
В середине сентября был завершён сбор доказательств по делу.
В начале ноября следственные действия по уголовному делу были завершены. После окончания стадии ознакомления уголовное дело будет направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.
Сейчас Жамбалов находится под домашним арестом, который продлён до 6 января.
Глава Бурятии прокомментировал дело Баира Жамбалова
Власть, Фото:
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