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Суд продлил Баиру Жамбалову домашний арест

Суд продлил Баиру Жамбалову домашний арест
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Баир Жамбалов проведёт новогодние праздники под домашним арестом

Советский районный суд Улан-Удэ удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока домашнего ареста Баиру Жамбалову, обвиняемому в смертельном ДТП. Срок домашнего ареста продлён на месяц, то есть до 6 января.

- Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный суд Бурятии, - пояснили в Советском райсуде.

Как сообщал «Байкал-Daily», Жамбалов обвиняется в смертельном наезде на 17-летнюю девушку, произошедшем в январе в Прибайкальском районе. ДТП произошло вечером 5 января. По версии следствия, «Тойота Лэнд Крузер Прадо», за рулём которой был Баир Жамбалов, после рыбалки на озере Котокель возвращался в Улан-Удэ. На трассе возле села Батурино, двигаясь со скоростью не менее 104 км/час, он сбил 17-летнюю девушку, переходившую проезжую часть. После на своей машине с места происшествия скрылся, не оказав потерпевшей помощь. Девушка вскоре скончалась в больнице.

Вначале вину на себя взял бизнесмен, друг депутата. Он пришёл в полицию спустя несколько часов после наезда. Этой же версии придерживался и Жамбалов. В те дни на его странице в соцсети появился следующий пост: «Кто был за рулем? За рулем был мой друг Галуст. Мы поменялись машинами, и это вина за которую себя буду всегда корить. Хотел попробовать проехать на новой машине друга - она совсем новая. Хотел попробовать какая она (...) Я выехал раньше и ехал впереди, Галуст позвонил и сказал, что сбил человека».

Однако следователи провели кропотливую работу – было более 10 сложных экспертиз, допрошено более свидетелей. В итоге весной следствие пришло к выводу, что за рулём всё же был Жамбалов.

6 ноября следственное управление Следственного комитета по Бурятии сообщило о завершении предварительного следствия по уголовному делу. Жамбалов обвиняется по статьям «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлёкшем причинение смерти человеку, соединённое с оставлением места происшествия» и «Оставление в опасности».

За время расследования он потерял высокую должность заместителя председателя Народного Хурала (сейчас он рядовой депутат), а также пост секретаря Бурятского регионального отделения «Единой России». Жамбалов пытался через суд вернуть себе место вице-спикера, но безуспешно.


домашний арест
 
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