 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 октября

07 октября

Популярное

«Оно огромное!»: В Улан-Удэ показали фенольное озеро

«Оно огромное!»: В Улан-Удэ показали фенольное озеро
Общество,  Фото:ecology03
Экологов охватил ужас при виде фенольного озера

Бурятские экологи выбрались к печально знаменитому фенольному озеру, с которым много лет не знали, что делать, а теперь решили сжечь. Фото и видео появилось в паблике «Экология 03».

- Фенольное озеро своими глазами! Оно огромное!! – поделись экологи впечатлениями. – И совсем рядом с МегаТитаном. Формировалось с начала работы ЛВРЗ, с 1932 г. Для газовой станции, которая отапливает цеха, сжигали уголь, а отходы копили. Сейчас газ завозят.

На месте стоит смрад, так что стоять рядом тяжело. На вид фенольное озеро как смола.

- Сколько фенола за эти годы ушло в подземные воды!! Охватывает ужас! – поделились борцы с загрязнением.

Как сообщал «Байкал-Daily», о том, что выбран метод ликвидации фенольного озера, стало известно в середине сентября. Если год ещё планировалось вывезти на утилизацию опасные отходы в другой регион, то несколько недель назад было озвучено: «Площадку обезвреживания предполагается обустроить непосредственно на территории отстойника». Проще говоря – опасные отходы начнут сжигать. Общественники бьют тревогу по этому поводу, напоминая, что фенол ядовит, а при вдыхании вызывает нарушения функций нервной системы.

- Проблема назрела, и её надо решать, но не ценой здоровья людей! – призывают улан-удэнцы.
загрязнение фенольное озеро
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии дошкольники стали участниками брейн-ринга по ПДД
В Бурятии дошкольники стали участниками брейн-ринга по ПДД
Общество, 08.10.2020
Дети разделились на две команды: «Регулировщики» и «Светофорики»
На Байкале в четвёртый раз провели пленэр «Баргуджин Токум»
На Байкале в четвёртый раз провели пленэр «Баргуджин Токум»
Общество, 08.10.2020
Фотокорреспондент «Байкал-Daily» Сергей Тарасенко посетил вместе с участниками проекта окрестности баргузинских сёл Адамово и Улюн, а также Мягкую Каргу в Забайкальском национальном парке
В улан-удэнской библиотеке открылся лингафонный кабинет
В улан-удэнской библиотеке открылся лингафонный кабинет
Общество, 08.10.2020
С 2015 года Центральная городская библиотека работает с мигрантами
В Бурятии растёт число получателей дальневосточной ипотеки
В Бурятии растёт число получателей дальневосточной ипотеки
Общество, 08.10.2020
Больше всего договоров было в первом квартале года
«Оно огромное!»: В Улан-Удэ показали фенольное озеро
«Оно огромное!»: В Улан-Удэ показали фенольное озеро
Общество, 08.10.2020
Экологов охватил ужас при виде фенольного озера
Бурятская борица рассказала об упражнении «сэндвич»
Бурятская борица рассказала об упражнении «сэндвич»
Общество, 08.10.2020
Спортсменка выложила забавное видео со сборов
На Байкале для диких животных готовят «столовые»
На Байкале для диких животных готовят «столовые»
Общество, 08.10.2020
Скоро кабаны придут к привычным кормушкам
Жителей Бурятии вновь ждут холодные выходные
Жителей Бурятии вновь ждут холодные выходные
Общество, 08.10.2020
Синоптики прогнозируют кое-где снег
Рэпер из Улан-Удэ зачитал на фоне гор Кавказа
Рэпер из Улан-Удэ зачитал на фоне гор Кавказа
Общество, 08.10.2020
Luxor исполнил композицию из своего нового альбома  
Врач-терапевт улан-удэнской поликлиники: «Мы крепимся!»
Врач-терапевт улан-удэнской поликлиники: «Мы крепимся!»
Общество, 08.10.2020
Один из самых сложных моментов – находиться в защитных костюмах
Скончался известный в Бурятии общественник Николай Ломако
Скончался известный в Бурятии общественник Николай Ломако
Общество, 08.10.2020
По предварительным данным, он заразился коронавирусом
Врачи БСМП в Улан-Удэ сравнили борьбу с ковидом с войной
Врачи БСМП в Улан-Удэ сравнили борьбу с ковидом с войной
Общество, 08.10.2020
Больница скорой медицинской помощи переполнена больными коронавирусом
Общественники Бурятии прошли экспресс-тесты на ковид
Общественники Бурятии прошли экспресс-тесты на ковид
Общество, 08.10.2020
У всех оказался отрицательный результат

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^