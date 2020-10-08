«Оно огромное!»: В Улан-Удэ показали фенольное озеро

Экологов охватил ужас при виде фенольного озера
Бурятские экологи выбрались к печально знаменитому фенольному озеру, с которым много лет не знали, что делать, а теперь решили сжечь. Фото и видео появилось в паблике «Экология 03».
- Фенольное озеро своими глазами! Оно огромное!! – поделись экологи впечатлениями. – И совсем рядом с МегаТитаном. Формировалось с начала работы ЛВРЗ, с 1932 г. Для газовой станции, которая отапливает цеха, сжигали уголь, а отходы копили. Сейчас газ завозят.
На месте стоит смрад, так что стоять рядом тяжело. На вид фенольное озеро как смола.
- Сколько фенола за эти годы ушло в подземные воды!! Охватывает ужас! – поделились борцы с загрязнением.
Как сообщал «Байкал-Daily», о том, что выбран метод ликвидации фенольного озера, стало известно в середине сентября. Если год ещё планировалось вывезти на утилизацию опасные отходы в другой регион
, то несколько недель назад было озвучено: «Площадку обезвреживания предполагается обустроить непосредственно на территории отстойника». Проще говоря – опасные отходы начнут сжигать. Общественники бьют тревогу по этому поводу
, напоминая, что фенол ядовит, а при вдыхании вызывает нарушения функций нервной системы.
- Проблема назрела, и её надо решать, но не ценой здоровья людей! – призывают улан-удэнцы.
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Фотокорреспондент «Байкал-Daily» Сергей Тарасенко посетил вместе с участниками проекта окрестности баргузинских сёл Адамово и Улюн, а также Мягкую Каргу в Забайкальском национальном парке
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