Ранее Аюр Бимбаев долгие годы руководил детской республиканской клинической больницей
С 1 декабря бывший главный врач детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) Аюр Бимбаев приступает к новой работе. Приказом министра здравоохранения Бурятии он назначен главным врачом специализированного психоневрологического Дома ребёнка «Аистенок».
Аюр Бимбаев бессменно руководил главной детской больницей республики 21 год. Он с нуля организовал современное многопрофильное учреждение, обеспечивающее все этапы и виды специализированной медицинской помощи детям: от консультативно-диагностической, стационарной, до реабилитационной.
- Талантливый руководитель и незаурядная личность, мыслящий прогрессивно и творчески, Аюр Бимбаев внёс огромный вклад в развитие детского здравоохранения Бурятии. Его отличает государственный подход к решению вопросов организации медицинской помощи, по-хозяйски рачительный подход к ресурсам, постоянное стимулирование специалистов к развитию и совершенствованию, - говорят о нём коллеги из детской больницы.
Сегодня на утренней планёрке коллектив ДРКБ проводил Аюра Бато-Жаргаловича на новое место работы.
- Мы уверены, что с приходом Бимбаева Дом ребёнка «Аистёнок» теперь получит новый импульс к развитию, – желают ему бывшие коллеги.
Как сообщал «Байкал-Daily», в середине ноября был назначен новый главный врач детской республиканской больницы, им стал бывший заместитель главного врача республиканской клинической больницы Анатолий Дмитриев.
Дмитриев мог занять пост первого заместителя министра здравоохранения, но ему помешал иностранный счёт, который по закону госслужащие не могут иметь.
В Улан-Удэ экс-главврач детской больницы возглавил «Аистёнок»
Власть, Фото:
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