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Главный ЛДПРовец Бурятии подхватил «очень крепкий ковид»

Главный ЛДПРовец Бурятии подхватил «очень крепкий ковид»
Власть,  Фото:pixabay.com
Дмитрий Шишмарёв рассказал о том, как получает один за другим положительные анализы

Лидер Бурятского регионального отделения ЛДПР Дмитрий Шишмарёв рассказал о том, как борется с коронавирусом. Свой пост он отчасти посвятил тем, кто считает, что ковида не существует. «Отвечаю: он существует, проверено на себе», - написал Шишмарёв на своей странице в Facebook.

Первые симптомы заболевания у Дмитрия появились ровно месяц назад. Это были потеря обоняния, вкуса и температура в первые дни 37-37,2 градуса. Ковидная бригада приехала к молодому человеку спустя несколько дней, результат анализа внезапно оказался отрицательным.

- Пропил противовирусные препараты, самочувствие моё было нормальное. Температуры нету, ломоты и тянущей боли в мышцах и суставах не было, единственное: нету вкусов и запахов. Сдаю снова тест, в ожидании результата, который длился 10 дней. За это время ко мне снова возвращается температура 37-37.2. Тест положительный, - рассказал Шишмарёв.

Врач направил пациента на компьютерную томографию лёгких. В больницу молодого политика увезло ковидное такси. Результат КТ оказался довольно хорошим.

- Пропив антибиотики, сдаю снова тест. И в ожидание уже 9 дней мне приходит смс... Положительный… После антибиотиков снова через два дня началась температура 37-37.2. Свои 25 лет я встретил на диване с градусником в руках. Спустя ещё 3 дня позвонили с поликлиники, попросили ещё раз сдать раз тест, на это раз долго не пришлось ждать, позвонили уже на следующий день... Положительный, - рассказал о череде положительных анализов Дмитрий.

Сегодня, 25 ноября, к нему приехал врач, а также доставили лекарства. Лечиться ему ещё как минимум неделю.

- На вопрос почему так долго болею, отвечают: «у вас очень крепкий ковид», - поделился он.

Как сообщал «Байкал-Daily», Дмитрий Шишмарёв был назначен координатором Бурятского регионального отделения ЛДПР в июле. Он принял этот пост у Сергея Дороша.
ЛДПР коронавирус
 
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