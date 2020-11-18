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Полпред президента РФ подвёл итоги поездки в Забайкалье

Полпред президента РФ подвёл итоги поездки в Забайкалье
Власть,  Фото:пресс-служба правительства Забайкальского края
Юрий Трутнев назвал положение дел в экономике турбулентным

17 ноября Забайкальский край посетил заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. В Чите он провёл ряд совещаний по социально-экономическому развитию региона, его бюджетной обеспеченности и прохождению осеннее-зимнего периода, сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.

- Мы обсудили ситуацию с распространением коронавирусной инфекции. В совещании по этому вопросу принимал участие федеральный Роспотренадзор. Мы смотрели, какие реальные шаги предпринимаются для помощи людям, время, за которое приезжает скорая помощь и через сколько человек получает результаты теста, оценили наличие медикаментов и как проходят анализы на компьютерном томографе. Договорились, что Забайкальский край посчитает объёмы необходимого медицинского оборудования, чтобы поставить его в регион, заявку соответствующим федеральным ведомствам необходимо отправить как можно скорее, - отметил полпред.

По его словам, в целом по уровню заболеваемости коронавирусом Забайкалье занимает средние позиции среди российских регионов: «Здесь нет лидирующих показателей. Но этим надо заниматься каждый день»,- сказал Юрий Трутнев.

Положение дел в экономике он назвал турбулентным.

- Сказать, что 2020 год – показательный, нельзя, потому что сказывается всемирный экономический кризис и пандемия. По ряду показателей существует рост, это связано с включением региона в ДФО. Территории опережающего развития работают, уже более 30 миллиардов рублей инвестированы в край. Сегодня подписали соглашение и Приаргунское производственное горно-химическое объединение стало резидентом новой дальневосточной территории опережающего развития ТОР «Краснокаменск» в Забайкалье. Есть ещё ряд проектов, которые в ближайшее время будут реализовываться. Люди получают «дальневосточный гектар» и дальневосточную ипотеку. Сегодня поступило предложение о возможности оформления дальневосточной ипотеки на вторичном жилье. Мы это предложение рассмотрим, - прокомментировал ситуацию полпред президента РФ в ДФО.

Важным Юрий Трутнев назвал вопрос, связанный со сбалансированностью бюджета в Забайкальском крае.

- Есть ещё два субъекта в ДФО, где эти вопросы стоят остро. Мы подробно рассмотрели структуру расходов. Если суммируем бюджет по первоочередным статьям расходов, денег всегда будет не хватать. Я считаю, что у регионов должен быть резерв, чтобы губернатор мог лично за него отвечать. Поэтому я буду выходить с предложением, чтобы какой-то процент бюджета оставался на первоочередные расходы, непредвиденные обстоятельства и поддержку экономики субъектов, чтобы люди лучше жили, - добавил Юрий Трутнев.

Также зампред правительства отметил активность инвесторов.

- У всех есть предложения, по которым будут даны поручения. Позиция остается неизменна, будем поддерживать любого инвестора, который способен создавать рабочие места на Дальнем Востоке, - заявил полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
Забайкальский край ДФО правительство России
 
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