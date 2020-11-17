Глава Бурятии попросил содействия у министра промышленности РФ

Власть, Фото: пресс-служба правительства РБ

Алексей Цыденов обсудил с главой минпромторга РФ вопросы поставок лекарств



В понедельник, 16 ноября, глава Бурятии Алексей Цыденов встретился с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым. Обсуждались вопросы поставок лекарств против коронавируса, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии. Фармацевтическую отрасль курирует как раз министерство промышленности и торговли.



- Глава Бурятии попросил содействия федерального министерства в обеспечении республики достаточным объёмом противовирусных препаратов и антибиотиков, применяемых в схеме лечения пациентов с COVID-19, - уточнили в правительстве.



Алексей Цыденов также представил министру линейку антиковидной продукции, которую начали выпускать бурятские предприятия.



Производство медицинских одноразовых масок из нетканых материалов мощностью 165 тысяч штук в сутки, имеющих регистрационное удостоверение Росздравнадзора, организовано на малых предприятиях ИП Надмитов и ИП Венедиктов.



17 предприятий лёгкой промышленности шьют многоразовые защитные маски. Общая суточная производительность составляет более 23 тысяч штук.



На пяти предприятиях налажено производство многоразовых защитных костюмов, халатов и комбинезонов. Так, два крупнейших из них производят в сутки 1000 медицинских защитных костюмов, халатов и комбинезонов, на которые получено регистрационное удостоверение Росздравнадзора. Такое же регистрационное удостоверение получено на производство одноразовых защитных комбинезонов и халатов из нетканых материалов на площадях УФСИН в Бурятии.



Ещё одно предприятие производит одноразовые медицинские латексные перчатки. Мощность - 150 тысяч пар в месяц.



Изготовление новой продукции в короткие сроки освоило «Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение». Сегодня там налажен выпуск более 1000 защитных щитков в месяц. Также планируется запуск производства медицинских наконечников для пипеточных дозаторов с мощностью до 500 млн штук в год. Стоимость проекта составляет 450 млн рублей.



В учреждениях здравоохранения используются экспресс-тесты бурятского производства.



Помимо этого, в республике запущено производство приборов для очистки и обеззараживания воздуха.



По поручению главы Бурятии в сентября была создана рабочая группа по поставкам лекарственных средств в республику. В рабочую группу входит региональный минпромторг, минздрав, минфин, государственная аптечная сеть «Бурят-Фармация». Минздрав и аптечная сеть определяют потребность системы в медпрепаратах, Минпромторг совместно с «Бурят-Фармацией» отрабатывают вопросы поставок с производителями и курирующим федеральным ведомством.





