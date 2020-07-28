В Бурятии глава села нарушил самоизоляцию ради церковной службы

Сельский глава был в контакте с больными COVID-19, но, несмотря на это, отправился в церковь
7 июля в селе Убур-Киреть Кяхтинского района Бурятии прошли похороны, на которые, несмотря на запрет на массовые мероприятия, собрались 92 человека.
На похороны приехала и семья из Московской области. 11 июля коронавирус был подтверждён у главы семейства, а 16 июля – у его жены и дочери. Село Убур-Киреть даже закрывали на карантин.
Одним из участников похорон и поминального обеда был глава сельского поселения «Тамирское». 11 июля он был включен в круг контактных лиц и получил постановление о соблюдении режима самоизоляции.
- Постановление запрещает покидать место проживания, выходить на работу, посещать магазины, аптеки, общественные места и места массового скопления людей. Также постановлено не пользоваться общественным транспортом, не контактировать с третьими лицами, находиться в режиме изоляции в течение 14 календарных дней со дня последнего контакта с больным. В данном случае с 7 по 21 июля включительно, - пояснил руководитель управления Роспотребнадзора по Бурятии Сергей Ханхареев.
Однако, нарушив данное постановление, глава села 12 июля покинул свой дом и отправился на богослужение в церковь в селе Тамир. На службе в тот день были церковные служители и другие прихожане. «Это говорит о безответственном отношении к своему здоровью и здоровью окружающих», - подчеркнул Сергей Ханхареев.
За невыполнение противоэпидемических мероприятий, а именно несоблюдение режима изоляции по месту проживания, в отношении главы сельского поселения «Тамирское» возбуждено дело об административном правонарушении по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ. Материалы дела переданы на рассмотрение в Кяхтинский районный суд.
- Подобные случаи ни в коем случае не должны повторяться. А представители органов государственной власти, муниципальных образований на личном примере должны показывать гражданам соблюдение всех мер профилактики, - подытожил Сергей Ханхареев.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня в Бурятии была превышена отметка в 4000 случаев заражения коронавирусом. Ежедневно идёт прирост в среднем по 30 новых больных.
В республике действует запрет на массовые мероприятия, в том числе похороны. На них рекомендуют собираться не более чем по 10 человек – самым узким семейным кругом. Также запрещены любые банкеты в кафе и ресторанах. Впрочем, как стало известно, несмотря на запрет, в улан-удэнских кафе проводились свадебные гуляния.
В Бурятии глава села нарушил самоизоляцию ради церковной службы
Власть, Фото:
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