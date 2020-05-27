Вопрос о сложении полномочий Носкова включат в повестку ближайшей сессии
Председатель комитета Народного Хурала по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку Пётр Носков написал заявление об уходе с поста. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в пресс-службе парламента Бурятии.
Заявление подписано спикером Народного Хурала и ушло в канцелярию.
Пётр Носков в должности председателя комитета будет работать до очередной сессии. Вопрос о сложении полномочий рассмотрят на ближайшей сессии, которая состоится 30 июня.
Как сообщал «Байкал-Daily», Пётр Носков стал депутатом в сентябре 2018 года. Портфели глав комитетов и их заместителей были распределены на первой сессии Хурала шестого созыва. Такие депутаты работают в парламента на профессиональной постоянной (оплачиваемой) основе, а после определённой выслуги лет имеют право на вип-доплату к пенсиям.
Пётр Носков девять лет занимал пост зампреда правительства – руководителя главы администрации Бурятии. Покинул эту должность осенью 2017 года. Сразу же был назначен советником главы Бурятии Алексея Цыденова.
В 2018 году победил на выборах в Хурал по одномандатному округу №11 (Мухоршибирский район). Отрыв его от второго места был мизерным.
Пётр Носков покидает пост председателя комитета Хурала
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