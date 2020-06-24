Глава Бурятии будет голосовать за новые автобусы

Власть, Фото: пресс-служба правительства РБ

Глава Бурятии рассказал, что выберет на голосования за «Народный бюджет»



Во время ютуб-сессии «Открытый микрофон с Алексеем Цыденовым» от зрителя поступил вопрос о перспективах общественного транспорта, в частности, о необходимости обновления автопарка МУП «Городские маршруты»



- По автобусам вопрос правильный. В городе в рамках «Народного бюджета» выставлен на голосование вопрос приобретения автобусов. В рамках «Народного бюджета» много разных мероприятий. Если люди проголосуют не за благоустройство парков, к примеру, а за приобретение автобусов, то уже в этом году будет приобретение автобусов большой вместимости. Всё зависит от самих жителей. За что в рамках голосования в «Народный бюджет» они проголосуют – то и будет сделано. Я, кстати, за автобусы буду голосовать, - поделился глава Бурятии.



Он отметил, что в Улан-Удэ с каждым годом уменьшается количество частных перевозчиков. И проблема транспортной доступности для жителей отдаленных микрорайонов становится всё ощутимее. В этой связи он отметил важность разработки мероприятия по приобретению на деньги «Народного бюджета» автобусов большой вместимости. Это транспортные средства вместимостью 50 мест, с высоким классом экологичности - Евро 5, оборудованные для перевозки маломобильных граждан, автоинформатором, системой видеонаблюдения, кондиционером и отоплением, отвечающие всем современным требованиям безопасности.



Если горожане проголосуют на портале «Народный бюджет» за их приобретение, то уже в четвёртом квартале новые автобусы выйдут на городские маршруты. Новые автобусы планируется направить на обслуживание загруженных микрорайонов – Левобережье, Машзавод, 100-е и 40-е кварталы.



На голосовании по поправкам в Конституцию каждый житель Бурятии может выбрать одно из мероприятий, заявленных в рамках «Народного бюджета». Бурятии из федерального бюджета выделено 300 млн рублей на реализацию общественных инициатив.



В настоящее время средства на финансирование инфраструктурных объектов распределены между всеми муниципалитетами республики, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.





