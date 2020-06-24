Глава Бурятии будет голосовать за новые автобусы

Глава Бурятии рассказал, что выберет на голосования за «Народный бюджет»
Во время ютуб-сессии «Открытый микрофон с Алексеем Цыденовым» от зрителя поступил вопрос о перспективах общественного транспорта, в частности, о необходимости обновления автопарка МУП «Городские маршруты»
- По автобусам вопрос правильный. В городе в рамках «Народного бюджета» выставлен на голосование вопрос приобретения автобусов. В рамках «Народного бюджета» много разных мероприятий. Если люди проголосуют не за благоустройство парков, к примеру, а за приобретение автобусов, то уже в этом году будет приобретение автобусов большой вместимости. Всё зависит от самих жителей. За что в рамках голосования в «Народный бюджет» они проголосуют – то и будет сделано. Я, кстати, за автобусы буду голосовать, - поделился глава Бурятии.
Он отметил, что в Улан-Удэ с каждым годом уменьшается количество частных перевозчиков. И проблема транспортной доступности для жителей отдаленных микрорайонов становится всё ощутимее. В этой связи он отметил важность разработки мероприятия по приобретению на деньги «Народного бюджета» автобусов большой вместимости. Это транспортные средства вместимостью 50 мест, с высоким классом экологичности - Евро 5, оборудованные для перевозки маломобильных граждан, автоинформатором, системой видеонаблюдения, кондиционером и отоплением, отвечающие всем современным требованиям безопасности.
Если горожане проголосуют на портале «Народный бюджет» за их приобретение, то уже в четвёртом квартале новые автобусы выйдут на городские маршруты. Новые автобусы планируется направить на обслуживание загруженных микрорайонов – Левобережье, Машзавод, 100-е и 40-е кварталы.
На голосовании по поправкам в Конституцию каждый житель Бурятии может выбрать одно из мероприятий, заявленных в рамках «Народного бюджета». Бурятии из федерального бюджета выделено 300 млн рублей на реализацию общественных инициатив.
В настоящее время средства на финансирование инфраструктурных объектов распределены между всеми муниципалитетами республики, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
Глава Бурятии будет голосовать за новые автобусы
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
«Если мы хотим сохранить, то лучшее, что есть, и развиваться дальше», - высказался глава
Глава Бурятии ответил по ситуации с открытием летних лагерей
Алексей Цыденов оценил вероятность обеспечения Бурятии природным газом
Заместителем министра культура Забайкальского края назначена Оксана Мирсанова
Обвиняемый в смертельном наезде Баир Жамбалов не сможет выйти из дома всё лето
Он подделал доверенность и передал родственнику три земельных участка
Ранее «самоустранение» ответственных повлекло возврат в федеральный бюджет субсидии в размере более 14 млн рублей
Республиканский минздрав добился отсрочки
Антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов провела прокуратура вместе со специалистами
Китай окажет помощь медицинским организациям Бурятии в борьбе с COVID-19
Нарушителей могут привлечь к административной ответственности
Вопросы можно будет задать в чате эфира
Экс-прокурор Забайкальского края Василий Войкин получил новую должность
Старый сельский клуб закрылся три года назад
Прежний руководитель отправился работать в вуз