Леонид Белых стал Героем труда

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Леонид Белых родился 23 ноября 1950 года в селе Бичура в Бурятии. Учился в Улан-Удэнском авиационном техникуме, который окончил в 1969 году. Затем проходил службу в рядах Советской армии.



В 1969 году начал работать на авиазаводе сборщиком-электромонтажником. Работал мастером, начальником цеха, заместителем главного инженера.



С 1996 года Леонид Белых - заместитель генерального директора по маркетингу и сбыту. В 1998 году назначен на должность Генерального директора ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод».



В 2001 году окончил Академию народного хозяйства при правительстве РФ по программе «Президент» в рамках повышения квалификации управленцев высшего звена. В 2004 году избран президентом Союз промышленников и предпринимателей Бурятии. Также депутат Народного Хурала.

Президент России Владимир Путин своим указом присвоил звание Героя труда управляющему директору акционерного общества «Улан-Удэнский авиационный завод» Леониду Белых. Его наградили «за особые трудовые заслуги перед государством и народом».Соответствующий указ, подписанный 27 апреля, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Также президент присвоил звание Героя труда доктору Леониду Рошалю, худруку Государственного академического Малого театра Юрию Соломину, тренеру Дмитрию Миндиашвили, оператору поста управления стана горячей прокатки публичного Магнитогорского металлургического комбината Александру Моторину.Звание Герой Труда - высшее звание и госнаграда страны. Звание присваивается за особые трудовые заслуги перед государством и народом, связанные с достижением выдающихся результатов в государственной, общественной и хозяйственной деятельности, направленной на обеспечение благополучия и процветания России.