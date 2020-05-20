В Иркутске назначен вице-мэр

Власть, Фото: пресс-служба администрации Иркутска

Им стал бывший председатель городской думы седьмого созыва



Дмитрий Ружников приступил к исполнению обязанностей вице-мэра города Иркутска. Соответствующее распоряжение подписал мэр Иркутска Руслан Болотов.



Дмитрий Олегович Ружников родился 30 июля 1984 года в городе Иркутске. Окончил школу №64, после чего поступил в лицей при ИВАИИ (ИВВАИУ). В 2006 году окончил электротехнический факультет Иркутского государственного университета путей сообщения. С 2002 года занимал различные должности в коммерческих структурах.



В сентябре 2014 года избран депутатом думы города Иркутска шестого созыва. Входил в состав комиссии по вопросам градостроительства, архитектуры и дизайна, а также в состав комиссии по собственности и земельным отношениям. В сентябре 2019 года избран депутатом думы города Иркутска седьмого созыва. Занимал должность председателя думы города Иркутска седьмого созыва. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

