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В Иркутске назначен вице-мэр

В Иркутске назначен вице-мэр
Власть,  Фото:пресс-служба администрации Иркутска
Им стал бывший председатель городской думы седьмого созыва

Дмитрий Ружников приступил к исполнению обязанностей вице-мэра города Иркутска. Соответствующее распоряжение подписал мэр Иркутска Руслан Болотов.

Дмитрий Олегович Ружников родился 30 июля 1984 года в городе Иркутске. Окончил школу №64, после чего поступил в лицей при ИВАИИ (ИВВАИУ). В 2006 году окончил электротехнический факультет Иркутского государственного университета путей сообщения. С 2002 года занимал различные должности в коммерческих структурах.

В сентябре 2014 года избран депутатом думы города Иркутска шестого созыва. Входил в состав комиссии по вопросам градостроительства, архитектуры и дизайна, а также в состав комиссии по собственности и земельным отношениям. В сентябре 2019 года избран депутатом думы города Иркутска седьмого созыва. Занимал должность председателя думы города Иркутска седьмого созыва. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
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