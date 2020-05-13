Одним из первых мест в рабочей поездке стал новый детский сад
Глава Бурятии Алексей Цыденов сегодня находится с рабочей поездкой в Заиграевском районе. Алексей Цыденов уже посетил детсад «Ручеек» в Эрхирике.
- Садик построили по поручению Дмитрия Медведева, стройка завершилась в декабре 2019 года. До его строительства детсад в селе посещали 170 ребят, после - 290. Актуальной очереди сейчас нет, - сообщили в правительстве Бурятии.
Глава Бурятии выехал в Заиграевский район
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