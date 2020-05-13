 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 Мая

12 Мая

Популярное

Глава Бурятии выехал в Заиграевский район

Власть, 
Одним из первых мест в рабочей поездке стал новый детский сад

Глава Бурятии Алексей Цыденов сегодня находится с рабочей поездкой в Заиграевском районе. Алексей Цыденов уже посетил детсад «Ручеек» в Эрхирике.

- Садик построили по поручению Дмитрия Медведева, стройка завершилась в декабре 2019 года. До его строительства детсад в селе посещали 170 ребят, после - 290. Актуальной очереди сейчас нет, - сообщили в правительстве Бурятии.

глава Бурятии Алексей Цыденов детские сады
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Глава Бурятии выехал в Заиграевский район
Глава Бурятии выехал в Заиграевский район
Власть, 13.05.2020
Одним из первых мест в рабочей поездке стал новый детский сад
В Иркутской области с 14 мая стартует поэтапный выход из режима ограничений
В Иркутской области с 14 мая стартует поэтапный выход из режима ограничений
Власть, 12.05.2020
С 20 мая в регионе планируется ввести обязательное ношение маски в общественных местах и транспорте
Глава Бурятии: «Мы снимаем большую часть ограничений»
Глава Бурятии: «Мы снимаем большую часть ограничений»
Власть, 12.05.2020
Алексей Цыденов заявил о новом снятии ограничений, которые приблизили республику к нормальной жизни
В Бурятии полностью возобновили работу суды
В Бурятии полностью возобновили работу суды
Власть, 12.05.2020
Жители республики удивляются полученным извещениям в суд
Ограничительные меры в Забайкалье продлили до 25 мая
Ограничительные меры в Забайкалье продлили до 25 мая
Власть, 12.05.2020
В случае ухудшения эпидемиологической ситуации режим самоизоляции будет продлён на более длительный срок
Глава Бурятии попал в топ-100 по упоминаемости в Telegram
Глава Бурятии попал в топ-100 по упоминаемости в Telegram
Власть, 12.05.2020
После Алексея Цыденова идут президент Турции и министр промышленности и торговли России
Экс-главврач больницы в Бурятии готова вернуться к врачебной практике из-за коронавируса
Экс-главврач больницы в Бурятии готова вернуться к врачебной практике из-за коронавируса
Власть, 12.05.2020
«Eсли нужно будет, и мы пойдём и там будем помогать», - сказала Светлана Будаева
Глава Бурятии попросил Путина не взыскивать долги с граждан полгода
Глава Бурятии попросил Путина не взыскивать долги с граждан полгода
Власть, 12.05.2020
«Хуже банкам не станет», - сказал Алексей Цыденов
Все семьи с детьми от 3 до 16 лет получат разовую выплату
Все семьи с детьми от 3 до 16 лет получат разовую выплату
Власть, 11.05.2020
«Родные мои, нужно потерпеть». Путин вновь обратился к россиянам, рассказав в том числе о новых выплатах
Алексей Цыденов спел на бурятском языке «День Победы»
Алексей Цыденов спел на бурятском языке «День Победы»
Власть, 09.05.2020
9 мая глава Бурятии потряс пользователей клипом, в котором запел на бурятском языке
Улан-удэнские депутаты поздравили горожан с Днём Победы
Улан-удэнские депутаты поздравили горожан с Днём Победы
Власть, 09.05.2020
Председатель горсовета Чимит Бальжинимаев возложил цветы к Вечному огню
Монгольский аймак подарил Бурятии партию масок
Монгольский аймак подарил Бурятии партию масок
Власть, 09.05.2020
«Помощь бурятскому народу», - написано на коробках с масками
Трутнев призвал регионы ДФО не спешить с отменой режима самоизоляции
Трутнев призвал регионы ДФО не спешить с отменой режима самоизоляции
Власть, 09.05.2020
«Снятие ограничительных мер не должно быть поспешным, цена ошибки – здоровье и жизни людей», - заявил полпред президента в ДФО
Глава Бурятии предложил Путину поддержать перевозчиков
Глава Бурятии предложил Путину поддержать перевозчиков
Власть, 09.05.2020
Алексей Цыденов на совещании с президентом озвучил несколько мер поддержки
В администрации Иркутска произошла смена кадров
В администрации Иркутска произошла смена кадров
Власть, 08.05.2020
Три заместителя мэра уволились по собственному желанию

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^