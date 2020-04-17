За год не было совершено никаких покупок недвижимости
За 2019 год задекларированный доход главы Бурятии Алексея Цыденова составил 5,6 млн. рублей (5 681 096,36). В сравнении с 2018 годом (5 630 136 рублей), в 2019 году доходы незначительно увеличились – на 50 тысяч рублей (50 960).
Семья главы республики по-прежнему имеет в собственности земельный участок 748 квадратных метра, дом и квартиру в 338 и 121,6 квадратов соответственно.
Коттедж на Верхней Берёзовке Алексей Цыденов купил в ипотеку на 10 лет. Об этом глава республики сообщил сам ещё несколько лет назад.
За семьёй Цыденовых по-прежнему не числятся автомобили. Также за прошлый год не совершено каких-либо покупок недвижимости.
Судя по опубликованным данным, супруга главы Бурятии не заработала ничего. Она занята воспитанием детей.
Доходы главы Бурятии выросли совсем незначительно
Власть, Фото:
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