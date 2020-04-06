В Бурятии освободился пост первого замминистра экономики

С 6 апреля от должности первого заместителя министра экономики Бурятии - председателя комитета инвестиций освобождён по собственному желанию Вячеслав Ирильдеев. Соответствующее постановление подписал глава Бурятии Алексей Цыденов.
Как сообщили в минэкономики Бурятии, увольнение согласовано с министром Екатериной Кочетовой.
- Вячеслав Ирильдеев за год успешно реализовал первый этап плана устойчивого развития экономики республики, что также отмечено полномочным представителем президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, - сказала Кочетова.
Под руководством Ирильдеева была создана «УК ТОР «Бурятия», где сейчас реализуется следующая фаза проектов. По многим макроэкономическим показателям республика за 2019 год показала рост к уровню 2018 года, выделила Екатерина Кочетова.
- Работа была проделана большая, за что хотелось бы поблагодарить Вячеслава Германовича. Несомненно, были определенные сложности, но совместными усилиями с сотрудниками министерства, удалось достичь результатов, - сообщила министр.
Как сообщал «Байкал-Daily», Ирильдеев был назначен на эту должность в августе 2019 года. Ранее он трудился вице-спикером Народного Хурала.
Справка:
Вячеслав Ирильдеев родился 23 июня 1966 года. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет.
Трудовую деятельность начал в 1988 году ассистентом кафедры прикладной математики Восточно-Сибирского технологического института. Затем меньше года трудился стажёром-исследователем кафедры «Прикладная математика». С развалом СССР ушёл в бизнес. С 1991 по 1996 годы – директор ЧП «Биг Сайн». Затем, с 1996 по 1999-й - генеральный директор ООО «Кампус групп».
Являлся депутатом Народного Хурала Бурятии второго, третьего, четвёртого и пятого созывов. В 2002 году впервые возглавил комитет Хурала по экономической политике, использованию природных ресурсов и охране окружающей среды. Затем дважды переизбирался на эту должность после очередных выборов. В октябре 2015 года стал вице-спикером парламента Бурятии. Покинул Хурал, не сумев победить на выборах 2018 года.
С августа 2019 по 6 апреля 2020 года – первый замминистра экономики Бурятии.