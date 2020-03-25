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«Тут очень холодно»: Илья Варламов продолжает делиться впечатлениями от Улан-Удэ

«Тут очень холодно»: Илья Варламов продолжает делиться впечатлениями от Улан-Удэ
Общество, 
Блогер сегодня побывал в дацане и театре оперы и балета

Известный блогер-урбанист Илья Варламов гуляет по городу и посещает местные достопримечательности. Так, например, Варламов уже побывал в дацане на Лысой горе. Оттуда он выложил в сторис фото таблички, которая запрещает приносить водку для подношения, и пошутил: «Приносите водку для меня».
Кроме этого, популярный блогер посетил Бурятский театр оперы и балета. Но на спектакль, мероприятие ему попасть не удалось - учреждение культуры закрыто на карантин.

В одном из заведений Улан-Удэ он заметил, что карта Бурятии, находящаяся на стене, неправильная.

- Вышли новые карты. Теперь Иркутск входит в Республику Бурятия. Разрослась Бурятия, - сказал Варламов.

В конце Илья Варламов сообщил подписчикам, что ему не удалось встретиться с бурятским блогером Викой Бузой. Накануне она в соцсети говорила, что очень хочет познакомиться с ним и побеседовать.

- Тут очень холодно. Вика Буза не пришла. Никакого праздника, - написал он.

Как сообщал «Байкал-Daily», российский блогер Илья Варламов прилетел в столицу Бурятии накануне. Его вчера удивило огромное количество заборов, бездомных собак и нетрезвых людей в городе.


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