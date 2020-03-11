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Юрий Трутнев прокатился в Улан-Удэ на «Львёнке»

Юрий Трутнев прокатился в Улан-Удэ на «Львёнке»
Власть,  Фото:Пресс-служба правительства Бурятии
Вместе с ним на новом трамвае проехали Игорь Шутенков и Алексей Цыденов

Глава Бурятии и мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков презентовали зампреду правительства РФ – полномочному представителю президента России в ДФО Юрию Трутневу трамвай «Львёнок». Вместе они прокатились несколько остановок, проверив качество перевозок в новом вагоне.


Как сообщал «Байкал-Daily», приобретение 15 низкопольных трамваев модели 71-911ЕМ «Львёнок» стало возможным благодаря вступлению Бурятии в ДФО. «Львят» привезли в столицу республики в рамках президентской дальневосточной субсидии в 2019 году.


Юрий Трутнев прибыл в Бурятию с рабочим визитом накануне. Вчера он также наградил юбилейными медалями «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 года» ветеранов войны, проживающих в Бурятии.

Сегодня у полпреда запланирована встреча с предпринимателями, инвестирующими в экономику и развитие бизнеса в Бурятии. Также Юрий Трутнев проведёт совещание по подготовке к пожароопасному сезону с участием представителей Забайкальского края и Рослесхоза. В заключение рабочей поездки планируется обсудить вопрос по завершению реконструкции республиканского ипподрома.

трамвай ДФО
 
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