Юрий Трутнев прокатился в Улан-Удэ на «Львёнке»

Вместе с ним на новом трамвае проехали Игорь Шутенков и Алексей Цыденов
Глава Бурятии и мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков презентовали зампреду правительства РФ – полномочному представителю президента России в ДФО Юрию Трутневу трамвай «Львёнок». Вместе они прокатились несколько остановок, проверив качество перевозок в новом вагоне.
Как сообщал «Байкал-Daily»
, приобретение 15 низкопольных трамваев модели 71-911ЕМ «Львёнок» стало возможным благодаря вступлению Бурятии в ДФО. «Львят» привезли в столицу республики в рамках президентской дальневосточной субсидии в 2019 году.
Юрий Трутнев прибыл в Бурятию с рабочим визитом накануне. Вчера он также наградил юбилейными медалями
«75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 года» ветеранов войны, проживающих в Бурятии.
Сегодня
у полпреда запланирована встреча с предпринимателями, инвестирующими в экономику и развитие бизнеса в Бурятии. Также Юрий Трутнев проведёт совещание по подготовке к пожароопасному сезону с участием представителей Забайкальского края и Рослесхоза. В заключение рабочей поездки планируется обсудить вопрос по завершению реконструкции республиканского ипподрома.
Вместе с ним на новом трамвае проехали Игорь Шутенков и Алексей Цыденов
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