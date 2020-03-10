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В Бурятию прибыл с рабочим визитом Юрий Трутнев

В Бурятию прибыл с рабочим визитом Юрий Трутнев
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Бурятии
Полпред президента России в ДФО будет работать в Улан-Удэ 10 и 11 марта

Заместитель председателя правительства России – полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе будет работать в столице Бурятии 10 и 11 марта.

В программе Юрия Трутнева встреча и награждение юбилейными медалями «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 года» ветеранов войны, проживающих в Бурятии. Затем полпред встретится с главным федеральным инспектором по республике Сергеем Ромахиным и проведёт совещание о работе правительства Бурятии по экономическому и социальному развитию региона. Завершит день итоговая встреча с главой Бурятии Алексеем Цыденовым.

Во второй день рабочего визита запланирована встреча с предпринимателями, инвестирующими в экономику и развитие бизнеса в Бурятии. Также Юрий Трутнев проведёт совещание по подготовке к пожароопасному сезону с участием представителей Забайкальского края и Рослесхоза. В заключение рабочей поездки планируется обсудить вопрос по завершению реконструкции республиканского ипподрома, сообщили в пресс-службе правительства региона. 
полномочный представитель президента России правительство РБ
 
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