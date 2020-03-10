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В Улан-Удэ наградили медалями ветеранов войны

В Улан-Удэ наградили медалями ветеранов войны
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, управление по информационной политике Улан-Удэ
Юбилейные медали ветеранам вручали полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев и глава Бурятии Алексей Цыденов  

Сегодня в администрации Улан-Удэ прошла церемония вручения юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне». На мероприятия были приглашены ветераны войны, труженики тыла и бывшие узники концлагерей. 

Юбилейные медали ветеранам вручали полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев и глава Бурятии Алексей Цыденов. 
 
- Выражаю самые искренние слова благодарности ветеранам, труженикам тыла за то, что мы сегодня можем жить в свободной, независимой, сильной стране. На полях сражений, в тылу фронта вы ковали победу, вы ковали будущее, - сказал Алексей Цыденов. 





Юбилейной медалью был удостоен и труженик тыла Ринчин Очирович Ламожапов. Сейчас ветерану 95 лет. Свой вклад в Победу он вносил, трудясь слесарем на паровозо-вагонном заводе в Улан-Удэ. На предприятие Ринчин Очирович пошёл работать 17-летним юношей в 1941 году. 

- Оправляли мы всё на фронт - вагоны, теплушки. Я работал слесарем по ходовой части. Всю войну там и проработал, - рассказал ветеран. 




Также незадолго до начала церемонии Юрий Трутнев и Алексей Цыденов побывали дома у ветерана Великой Отечественной войны Ефрема Андреевича Ковалёва. Полпред президента вручил ветерану юбилейную медаль, а глава Бурятии памятные подарки.  

ветераны ВОВ 75 лет Победы
 
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