В Улан-Удэ наградили медалями ветеранов войны

Юбилейные медали ветеранам вручали полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев и глава Бурятии Алексей Цыденов







Юбилейные медали ветеранам вручали полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев и глава Бурятии Алексей Цыденов.



- Выражаю самые искренние слова благодарности ветеранам, труженикам тыла за то, что мы сегодня можем жить в свободной, независимой, сильной стране. На полях сражений, в тылу фронта вы ковали победу, вы ковали будущее, - сказал Алексей Цыденов.



















Юбилейной медалью был удостоен и труженик тыла Ринчин Очирович Ламожапов. Сейчас ветерану 95 лет. Свой вклад в Победу он вносил, трудясь слесарем на паровозо-вагонном заводе в Улан-Удэ. На предприятие Ринчин Очирович пошёл работать 17-летним юношей в 1941 году.



- Оправляли мы всё на фронт - вагоны, теплушки. Я работал слесарем по ходовой части. Всю войну там и проработал, - рассказал ветеран.

















Также незадолго до начала церемонии Юрий Трутнев и Алексей Цыденов побывали дома у ветерана Великой Отечественной войны Ефрема Андреевича Ковалёва. Полпред президента вручил ветерану юбилейную медаль, а глава Бурятии памятные подарки.





Сегодня в администрации Улан-Удэ прошла церемония вручения юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне». На мероприятия были приглашены ветераны войны, труженики тыла и бывшие узники концлагерей.