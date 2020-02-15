Президент России помиловал трёх россиян, в том числе осуждённую из Бурятии
14 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании двух женщин и мужчины. Документы опубликованы на интернет-портале правовой информации. В них говорится, что решение о помиловании принято «принципов гуманности».
Одна из помилованных – 48-летняя жительница Бурятии. Она была осуждена 27 апреля 2017 года Советским районным судом Улан-Удэ. РИА Новости уточняет, что женщина признана виновной в покушении на убийство. Она ударила своего бывшего мужа ножом, но мужчина выжил.
В суде экс-супруг женщины сам просил смягчить приговор. Он утверждал, что был инициатором ссоры, а жена не пыталась его убить.
Путин своим указом сократил ей срок лишения свободы до пяти лет.
Также среди помилованных – жительница Ханты-Мансийского автономного округа, задушившая мужа платком от Dior. Ей скостили срок с 7 до 6 лет лишения свободы. По данным ТАСС, в ходе ссоры Плетнева задушила своего мужа, который был пьян. Из показаний свидетелей защиты в суде было установлено, что муж осуждённой злоупотреблял спиртным, был агрессивным, поднимал на нее руку, не работал, а редкий заработок тратил на алкоголь. Однажды вечером он в очередной раз напал на женщину, и та в ответ стала душить его платком от Dior, что и привело к летальному исходу.
Кроме того, от дальнейшего отбывания наказания освободят 30-летнего жителя Омской области, который имеет на иждивении малолетнего ребёнка. Он был осуждён за ДТП с летальным исходом.
Всего с начала года Путин помиловал четырёх человек. В январе 2020 года президент подписал указ о помиловании гражданки Израиля Наамы Иссахар, которую приговорили в России к семи с половиной годам колонии за хранение и контрабанду гашиша.
Путин «из гуманности» помиловал жительницу Бурятии
Власть, Фото:
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