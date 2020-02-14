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Иркутская область попала в проект «Чистый воздух», а Бурятия – нет

Иркутская область попала в проект «Чистый воздух», а Бурятия – нет
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
В Иркутской области взялись за проблему загрязнённого воздуха

Иркутская область - один из 12 регионов России, которые вошли в федеральный проект «Чистый воздух». Этот проект направлен на улучшение экологической обстановки и снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в промышленных городах.

Реализацию федерального проекта «Чистый воздух» в Иркутской области обсудили исполняющий обязанности губернатора Игорь Кобзев и руководитель межрегионального управления Росприроднадзора по Иркутской области и Байкальской природной территории Оксана Курек. Об этом сообщили в пресс-служба областного правительства.

- В федеральный проект «Чистый воздух» включён Братск как город с очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха на территории Иркутской области. К 2024 году выброс вредных веществ необходимо сократить на 20%, - сказал Игорь Кобзев.

Правительство региона совместно с администрацией Братска разработали комплекс мероприятий, направленных на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Их реализация запланирована на 2019-2024 годы.

Для этого формируются четырёхсторонние соглашения с минприроды России, Росприроднадзором, правительством Иркутской области и предприятиями, чья деятельность направлена на снижение выбросов за счёт модернизации технологических процессов, внедрения современного газоочистного оборудования.

Также предусмотрены меры по переводу автотранспорта на более экологичные виды топлива, например, газ; газификации домовладений частного сектора и ряд других мероприятий, которые позволят достичь показателей по снижению выбросов в атмосферу на 20%.

Одно из мероприятий, предусмотренных комплексным планом, - проведение сводных расчётов загрязнения атмосферного воздуха в Братске. Ответственным исполнителем является федеральная служба по надзору в сфере природопользования.

Оксана Курек подчеркнула, что для эффективного решения вопроса необходимо плодотворное сотрудничество с органами региональной власти.

- Нам необходим перечень объектов, которые негативно влияют на окружающую среду, имеют источник выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Необходим перечень и карта-схема автономных источников теплоснабжения в частном секторе, перечень автомобильных дорог и схема транспортных потоков, - сказала Оксана Курек.

По итогам встречи врио губернатора поручил профильным ведомствам региона актуализировать все данные, необходимые для проведения сводных расчётов.

- Кроме того, мы должны разработать схему реализации «Комплексного плана по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Братске» на 2020 год. Необходимо провести по данному вопросу всю работу, которая входит в компетенцию региональной власти и муниципалитета. Также проблему газификации объектов и транспорта в Братске требуется обсудить с руководством ПАО «Газпром», - подытожил Игорь Кобзев.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ также строит проблема с качества воздуха. На открытом совещании «Наша Бурятия» глава региона подчеркнул, что этот вопрос будет решаться. «Может, какое-то экзотическое решение, но всё равно найдём», говорил Алексей Цыденов.

Ранее заявлялось, что Бурятия также будет подавать заявку на участие в проекте «Чистый воздух».
загрязнение воздуха
 
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