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Россия приостановила железнодорожное сообщение с Китаем

Россия приостановила железнодорожное сообщение с Китаем
Власть, 
С сегодняшнего дня перестали ходить поезда из России в Китай

Россия на фоне распространения коронавируса приостановила движение пассажирских поездов в сообщении с Китаем. Поезда перестали ходить с 00 часов 3 февраля, говорится в сообщении ВСЖД.

С 3 февраля и до особого указания не будут ходить следующие пассажирские поезда и беспересадочные вагоны:

- поезд № 3/4 Пекин – Москва формирования «Китайских железных дорог»;

- поезд № 320/20-19/319 Чита – Забайкальск – Пекин;

- беспересадочные вагоны Москва – Пекин, курсирующие в составах поездов № 2/1, № 320/319 и № 20/19.

Беспересадочные вагоны Москва – Пекин, отправившиеся из Москвы 1 февраля, проследуют в сообщении Москва – Забайкальск.

Ранее было приостановлено движение международного пассажирского поезда № 402/401 Суйфэньхэ – Гродеково формирования Китайских железных дорог, а также беспересадочной группы вагонов сообщением Чита – Маньчжурия, следующей через пункт пропуска Забайкальск – Маньчжурия.

Неиспользованные проездные документы в отменённые поезда и беспересадочные вагоны, оформленные в российских пунктах продаж, пассажиры смогут вернуть. РЖД обещает, что деньги будут возвращены полностью, без удержания сборов и плат.

Вспышка коронавируса началась в декабре 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй). По последним данным, зарегистрировано более 14 тысяч инфицированных. 302 человека погибли. В России вирус обнаружили у двух человек из Тюменской области и Забайкальского края. Их изолировали. Больной в Забайкалье уже идёт на поправку.

Ранее российские власти закрыли пешеходную и автомобильную границу с Китаем, в том числе в Забайкальском крае.

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