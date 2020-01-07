Топ политических событий Бурятии 2019 года

Санкционированный митинг



Коммунисты после стихийной акции протеста на площади Советов организовали уже санкционированный митинг в парке «Юбилейный». Тема – кризис политической власти в России.



Митинг состоялся 16 сентября. Это тоже одно из ярких политических событий года. Вспомним, что же тогда происходило в парке.



Порядка 1,5 тысяч человек пришло на мероприятие. Интрига здесь заключалась в том, придёт ли глава Бурятии на митинг оппозиции. Ранее Алексея Цыденова через соцсети пригласил сюда лично лидер бурятских коммунистов, ставший вторым на выборах мэра Улан-Удэ Вячеслав Мархаев.



Руководитель региона пришёл. Через некоторое время после выступлений активистов, общественников его попросили выступить на сцене. Глава предложил формат вопрос «из зала» - ответ, но после двух вопросов стало ясно, что диалог сложно выстроить из-за агрессивно настроенной толпы. Люди не давали нормально высказаться Алексею Цыденову. Но он успел коротко прокомментировать требование о перевыборах мэра Улан-Удэ.





Затем глава Бурятии отошёл на другую площадку, за ним последовала часть людей, которые пришли на мероприятие. Алексею Цыденову задавали разные вопросы, рассказывали о своих проблемах, просили помочь. Тем временем, на сцене выступал Вячеслав Мархаев, требуя признать выборы несостоявшимися.







Ещё одним громким политическим событием стало создание специальной комиссии в Народном Хурале, которая должна была оценивать действия депутатов – коммунистов, участвовавших в несогласованном митинге 9 сентября на площади Советов. В итоге Ещё одним громким политическим событием стало создание специальной комиссии в Народном Хурале, которая должна была оценивать действия депутатов – коммунистов, участвовавших в несогласованном митинге 9 сентября на площади Советов. В итоге в декабре стало известно , что эта комиссия рекомендует парламенту республики рассмотреть на очередной сессии вопрос о досрочном прекращении полномочий Виктора Малышенко и Егора Олзоева и освобождении их от занимаемых государственных должностей.



Напомним, Виктор Малышенко является председателем комитета по государственному устройству, Егор Олзоев - заместителем председателя комитета по экономической политике. То есть они находятся на госслужбе и в перспективе имеют право на вип-доплату к пенсии. К тому же, получают неплохую зарплату.



Напомним, Виктор Малышенко является председателем комитета по государственному устройству, Егор Олзоев - заместителем председателя комитета по экономической политике. То есть они находятся на госслужбе и в перспективе имеют право на вип-доплату к пенсии. К тому же, получают неплохую зарплату.



Как итог всему - нелёгкая сессия регионального парламента ожидается в начале этого года.



