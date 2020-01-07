Топ политических событий Бурятии 2019 года

В Бурятии в 2019 году происходило довольно много событий в сфере политики, давайте начнём с главного - выборов мэра Улан-Удэ.
Выборы мэра столицы республики
Надо признаться, выборы мэра Улан-Удэ были сами по себе – если откинуть личности кандидатов, предвыборную борьбу и т.д. - интересным явлением в жизни столицы Бурятии. Поскольку горожане выбирали мэра в последний раз аж 12 лет назад. Быстро перемотаем плёнку памяти назад. Жители выбирали градоначальника в 2007 году, тогда победил Геннадий Айдаев – тут нужно оговориться, что победил он с трудом, едва не проиграв Толстоухову.
После этого прямые выборы были отменены, проведена реформа о разделении власти в городе на сити-менеджера и мэра, выбираемого из числа депутатов. И депутаты Горсовета Улан-Удэ дважды назначали мэром Александра Голкова. Последний проработал на посту больше шести лет. Оставим жителям столицы Бурятии оценку деятельности Голкова. Вернёмся к нынешним выборам.
В декабре 2018-го вернулись к исходной позиции, то есть было решено проводить всенародные выборы, упразднили должность сити-менеджера Улан-Удэ. 8 сентября 2019 года жителям предложили выбрать градоначальника из шести кандидатов. Среди них были телеведущий Бато Багдаев (Коммунистическая партия социальной справедливости»), директор ТСЖ «Уютный двор» Геннадий Бадмаев (Справедливая Россия), член Совета Федерации от Иркутской области Вячеслав Мархаев (КПРФ), заммэра Улан-Удэ Алексей Хандархаев (Гражданская платформа), специалист аппарата фракции коммунистов в Народном Хурале Николай Чимитов (ЛДПР) и самовыдвиженец, и.о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков. Но будем честны, основная борьба тут развернулась между двумя – Игорем Шутенковым и Вячеславом Мархаевым.
Редакция «Байкал-Daily» в тот день вела подробную онлайн-трансляцию выборов с фотографиями, видео и различными данными. Не будем останавливаться на ходе этого мероприятия, перейдём к результатам.
9 сентября озвучили окончательные итоги выборов. И.о. руководителя администрации Улан-Удэ, самовыдвиженец Игорь Шутенков набрал 52,52% избирателей. За него проголосовали 54 тысячи человек. Кандидат от партии КПРФ, иркутский сенатор Вячеслав Мархаев получил в свою поддержку 36,58% (37 тысяч голосов).
Нужно упомянуть, что выбирали в тот день ещё депутатов Горсовета (в результате 24 мандата из 30-ти получили представители «Единой России»), депутатов райсовета в муниципальных образованиях Бурятии, глав сёл, сельских поселений.
9 сентября также сообщили, что всего в избирком поступило 59 жалоб по выборам, 49 из них – по Улан-Удэ. Жалобы в большинстве своём носили процессуальный характер – на подвоз, незаконную агитацию и т.д. Всего по республике 6 жалоб было удовлетворено, по 36-ти было отказано.
Также на следующий день состоялась сессия Народного Хурала, где депутаты высказали свои мнения – коммунисты и «единороссы» пообвиняли друг друга, объявив о нечестности выборов. Казалось бы, после 2 жарких дней – 8 и 9 сентября – всё должно было устаканиться и перейти на рабочие рельсы. Однако всё пошло по другому сценарию.
Акция протеста на площади Советов
Акция протеста в центре Улан-Удэ прошла после выборов. Началось всё днём 9 сентября – тогда неизвестный, на футболке и машине которого было написано крупными буквами «Баиров», чуть не сорвал интервью Игоря Шутенкова, который отвечал на вопросы журналистов по итогам избирательной кампании.
Мужчина подбежал к корреспондентам, Игорю Шутенкову и начал довольно беспорядочно кричать о том, что надо немедленно освободить человека, незаконно сидящего в тюрьме. Было не совсем понятно, какого человека надо срочно вызволить, и гораздо позже выяснилось – он требовал освобождения Игоря Коношанова, водителя Сани-шамана, который, в свою очередь, шёл «изгонять злого духа» из президента Путина.
После стало известно имя этого неизвестного – Дмитрий Баиров. Вокруг него начали собираться люди. К вечеру на площадь подтянулись коммунисты и сочувствующие им во главе с депутатом от КПРФ Баиром Цыреновым. И вот тут уже начали звучать политические лозунги и требования пересмотреть итоги выборов мэра. Приходил на площадь и лидер бурятских коммунистов, иркутский сенатор Вячеслав Мархаев, проигравший на выборах.
Всю ночь люди провели на площади, им везли горячий чай, еду, они грелись в машинах. В первую ночь на площади стояли порядка 200 человек, которые заявили, что не разойдутся, пока к ним не выйдут представители власти.
Затем происходили разные события. Люди начали требовать освободить ещё одного жителя Бурятии, который сопровождал якутского шамана Александра Габышева. Он был задержан уже на площади Советов 9 сентября - толкал сотрудника полиции, закрывал его лицо плакатом, не реагировал на замечания.
10 сентября Баир Цыренов, депутат Хурала, представитель партии КПРФ, заявил, что на него напали неизвестные, и люди его отбили. С протестующими побеседовала Юлия Жамбалова, уполномоченная по правам человека в Бурятии, и отметила, что проверит все обстоятельства, связанные со стихийным митингом. Двух главных протестующих в тот же день задержали – Дмитрия Баирова, Баира Цыренова.
Затем происходили разные события. Люди начали требовать освободить ещё одного жителя Бурятии, который сопровождал якутского шамана Александра Габышева. Он был задержан уже на площади Советов 9 сентября - толкал сотрудника полиции, закрывал его лицо плакатом, не реагировал на замечания.
10 сентября Баир Цыренов, депутат Хурала, представитель партии КПРФ, заявил, что на него напали неизвестные, и люди его отбили. С протестующими побеседовала Юлия Жамбалова, уполномоченная по правам человека в Бурятии, и отметила, что проверит все обстоятельства, связанные со стихийным митингом. Двух главных протестующих в тот же день задержали – Дмитрия Баирова, Баира Цыренова.
Вечером 10 сентября специальное видеообращение выпустил глава Бурятии Алексей Цыденов, который находился тогда в командировке в Москве. Он призвал организаторов акции «не толкать людей на нарушение закона» и заявил, что все вопросы можно решить «только вместе, только дружно».
Но люди по-прежнему оставались в автобусе, который стоял прямо на площади, ночевали там; численность горожан, находящихся в центре Улан-Удэ, варьировалась. Всю хронологию событий можно проследить на нашем сайте. Закончилось тем, что ночью 12 сентября 17 участников протестной акции задержали, позже их отпустили.
Санкционированный митинг
Коммунисты после стихийной акции протеста на площади Советов организовали уже санкционированный митинг в парке «Юбилейный». Тема – кризис политической власти в России.
Митинг состоялся 16 сентября. Это тоже одно из ярких политических событий года. Вспомним, что же тогда происходило в парке.
Порядка 1,5 тысяч человек пришло на мероприятие. Интрига здесь заключалась в том, придёт ли глава Бурятии на митинг оппозиции. Ранее Алексея Цыденова через соцсети пригласил сюда лично лидер бурятских коммунистов, ставший вторым на выборах мэра Улан-Удэ Вячеслав Мархаев.
Руководитель региона пришёл. Через некоторое время после выступлений активистов, общественников его попросили выступить на сцене. Глава предложил формат вопрос «из зала» - ответ, но после двух вопросов стало ясно, что диалог сложно выстроить из-за агрессивно настроенной толпы. Люди не давали нормально высказаться Алексею Цыденову. Но он успел коротко прокомментировать требование о перевыборах мэра Улан-Удэ.
Коммунисты после стихийной акции протеста на площади Советов организовали уже санкционированный митинг в парке «Юбилейный». Тема – кризис политической власти в России.
Митинг состоялся 16 сентября. Это тоже одно из ярких политических событий года. Вспомним, что же тогда происходило в парке.
Порядка 1,5 тысяч человек пришло на мероприятие. Интрига здесь заключалась в том, придёт ли глава Бурятии на митинг оппозиции. Ранее Алексея Цыденова через соцсети пригласил сюда лично лидер бурятских коммунистов, ставший вторым на выборах мэра Улан-Удэ Вячеслав Мархаев.
Руководитель региона пришёл. Через некоторое время после выступлений активистов, общественников его попросили выступить на сцене. Глава предложил формат вопрос «из зала» - ответ, но после двух вопросов стало ясно, что диалог сложно выстроить из-за агрессивно настроенной толпы. Люди не давали нормально высказаться Алексею Цыденову. Но он успел коротко прокомментировать требование о перевыборах мэра Улан-Удэ.
Затем глава Бурятии отошёл на другую площадку, за ним последовала часть людей, которые пришли на мероприятие. Алексею Цыденову задавали разные вопросы, рассказывали о своих проблемах, просили помочь. Тем временем, на сцене выступал Вячеслав Мархаев, требуя признать выборы несостоявшимися.
После выступления Мархаева митинг подошёл к концу. У пришедших сюда горожан, а также людей, которые смотрели прямые эфиры присутствовавших здесь многочисленных блогеров, остались в итоге неоднозначные впечатления. Полный репортаж можно посмотреть здесь.
После этого митинга прошло ещё второе такое же мероприятие под лозунгом «Против полицейского беспредела», но на него пришло уже меньше народу – около 600 человек.
«Расправа» над коммунистами в Хурале Бурятии
Ещё одним громким политическим событием стало создание специальной комиссии в Народном Хурале, которая должна была оценивать действия депутатов – коммунистов, участвовавших в несогласованном митинге 9 сентября на площади Советов. В итоге в декабре стало известно, что эта комиссия рекомендует парламенту республики рассмотреть на очередной сессии вопрос о досрочном прекращении полномочий Виктора Малышенко и Егора Олзоева и освобождении их от занимаемых государственных должностей.
Напомним, Виктор Малышенко является председателем комитета по государственному устройству, Егор Олзоев - заместителем председателя комитета по экономической политике. То есть они находятся на госслужбе и в перспективе имеют право на вип-доплату к пенсии. К тому же, получают неплохую зарплату.
Коммунист Баир Цыренов тогда раскритиковал заключение комиссии на своей странице в «Фейсбуке».
Вопрос по депутатам будет рассматриваться в 2020 году.
Скандал же развернулся из-за того, что в ноябре в эту комиссию включили одних «единороссов», что вызвало большое возмущение среди коммунистов. Последние назвали это «расправой в корыстных целях». Также прозвучало следующее от депутата Тумэна Дондокова - «Молодые депутаты от «Единой России», видимо, решили проверить свои силы на коммунистах. Но если всё получится, они придут за вашими должностями». Звучали тут и довольно оскорбительные высказывания в адрес других парламентариев, которые накалили и без того напряжённую обстановку на ноябрьской сессии.
Как итог всему - нелёгкая сессия регионального парламента ожидается в начале этого года.