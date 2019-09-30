СМИ: Кремль планирует отставку губернатора Иркутской области

Сергей Левченко досрочно покинет пост губернатора, предрекают федеральные СМИ
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко может досрочно уйти в отставку, об этом сообщает РБК со ссылкой на трёх источников, близких к администрации президента.
Уход Левченко может произойти этой осенью, когда состоится очередная ротация губернаторского корпуса. Сам Левченко не ответил на звонок РБК.
Сергей Левченко — член КПРФ, губернатором стал в 2015 году, победив во втором туре выборов действующего главу региона, кандидата от «Единой России» Сергея Ерощенко. Левченко тогда набрал 56,39% голосов, Ерощенко — 41,45%.
Полномочия губернатора Иркутской области истекают в 2020 году.
В этом году в Иркутской области было наводнение, вызванное крупными паводками. Владимир Путин трижды посещал регион, во время второй поездки в июле президент раскритиковал власти за неудовлетворительное информирование граждан, проблемы с распределением гуманитарной помощи, выплатой компенсаций, восстановлением инфраструктуры.
Справка:
Сергей Левченко родился в 1953 году в Новосибирске. В 1976 году окончил факультет промышленно-гражданского строительства Новосибирского инженерно-строительного института, в 1993 году – факультет экономики и управления Российской академии управления при правительстве.
Трудовую деятельность начал в 1976 году в качестве мастера, а затем прораба, начальника участка в Красноярском строительно-монтажном управлении треста «Сибстальконструкция».
1982-1987 гг. – начальник Ангарского строительно-монтажного управления треста «Красноярскстальконструкция».
1987-1989 гг. – председатель Юго-Западного райисполкома Ангарска, депутат Юго-Западного района совета народных депутатов.
1988 г. – второй секретарь, а с 1990 г. – первый секретарь Ангарского горкома КПСС.
С 1993 г. – первый секретарь Иркутского областного отделения Коммунистической партии Российской Федерации.
1999-2003 гг. – депутат Государственной Думы третьего созыва.
2004-2007 гг. – депутат Законодательного Собрания Иркутской области, председатель комиссии по контрольной деятельности.
2007-2011 гг. – депутат Государственной Думы пятого созыва.
2011-2015 гг. – депутат Государственной Думы шестого созыва, заместитель председателя комитета по энергетике.
В 2014 году награжден благодарностью президента Российской Федерации.
27 сентября 2015 года одержал победу на досрочных прямых выборах губернатора Иркутской области. 2 октября 2015 года вступил в должность губернатора.
СМИ: Кремль планирует отставку губернатора Иркутской области
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