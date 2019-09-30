СМИ: Кремль планирует отставку губернатора Иркутской области

Сергей Левченко досрочно покинет пост губернатора, предрекают федеральные СМИ



Губернатор Иркутской области Сергей Левченко может досрочно уйти в отставку, об этом сообщает РБК со ссылкой на трёх источников, близких к администрации президента.



Уход Левченко может произойти этой осенью, когда состоится очередная ротация губернаторского корпуса. Сам Левченко не ответил на звонок РБК.



Сергей Левченко — член КПРФ, губернатором стал в 2015 году, победив во втором туре выборов действующего главу региона, кандидата от «Единой России» Сергея Ерощенко. Левченко тогда набрал 56,39% голосов, Ерощенко — 41,45%.



Полномочия губернатора Иркутской области истекают в 2020 году.



В этом году в Иркутской области было наводнение, вызванное крупными паводками. Владимир Путин трижды посещал регион, во время второй поездки в июле президент раскритиковал власти за неудовлетворительное информирование граждан, проблемы с распределением гуманитарной помощи, выплатой компенсаций, восстановлением инфраструктуры.



Справка:



Сергей Левченко родился в 1953 году в Новосибирске. В 1976 году окончил факультет промышленно-гражданского строительства Новосибирского инженерно-строительного института, в 1993 году – факультет экономики и управления Российской академии управления при правительстве.



Трудовую деятельность начал в 1976 году в качестве мастера, а затем прораба, начальника участка в Красноярском строительно-монтажном управлении треста «Сибстальконструкция».



1982-1987 гг. – начальник Ангарского строительно-монтажного управления треста «Красноярскстальконструкция».



1987-1989 гг. – председатель Юго-Западного райисполкома Ангарска, депутат Юго-Западного района совета народных депутатов.



1988 г. – второй секретарь, а с 1990 г. – первый секретарь Ангарского горкома КПСС.



С 1993 г. – первый секретарь Иркутского областного отделения Коммунистической партии Российской Федерации.



1999-2003 гг. – депутат Государственной Думы третьего созыва.



2004-2007 гг. – депутат Законодательного Собрания Иркутской области, председатель комиссии по контрольной деятельности.



2007-2011 гг. – депутат Государственной Думы пятого созыва.



2011-2015 гг. – депутат Государственной Думы шестого созыва, заместитель председателя комитета по энергетике.



В 2014 году награжден благодарностью президента Российской Федерации.



27 сентября 2015 года одержал победу на досрочных прямых выборах губернатора Иркутской области. 2 октября 2015 года вступил в должность губернатора.

