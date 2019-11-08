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Комитет по образованию Улан-Удэ возглавит Татьяна Митрофанова

Комитет по образованию Улан-Удэ возглавит Татьяна Митрофанова
Власть, 
Татьяна Митрофанова вступит в должность со следующей недели

Директор улан-удэнской школы №32 Татьяна Митрофанова возглавит комитет по образованию администрации Улан-Удэ. Эту информацию «Байкал-Daily» подтвердила сама Татьяна Митрофанова.

Она сообщила, что распоряжение и официальное представление сотрудникам администрации состоится в понедельник на планёрном совещании в мэрии. Временно исполнять обязанности директора школы будет один из завучей. Татьяна Митрофанова объяснила, что процедура назначения директоров проходит на конкурсной основе.

Также она сообщила, что открыта для общения со СМИ и в новой должности планирует устраивать дни, когда будет отвечать на все вопросы журналистов.

Как сообщал «Байкал-Daily», прежний руководитель комитета по образованию Ульяна Афанасьева уволилась в начале октября 2019 года. Она стала управляющим делами аппарата Улан-Удэнского горсовета депутатов. В должности руководителя комитета по образованию она проработала 7 лет.

Справка:

Татьяна Геннадьевна Митрофанова окончила факультет «Педагогика и методика начального образования» БГУ по специализации «Учитель начальных классов». Прошла переподготовку по управленческой деятельности по направлению «Менеджмент» ВСГУТУ.

До назначения на должность директора средней школы №32 руководила начальной школой детского сада «Медвежонок». После присоединения школы-сада к школе №32 стала директором образовательного комплекса. Общий стаж работы 25 лет.

В 2016 году вышла в финал всероссийского конкурса «Директор школы» и стала победителем в номинации «Директор – Наставник».

В 2017 году одержала победу на округе №26 и стала депутатом Улан-Удэнского горсовета. Место освободилось досрочно после того, как полномочия сложила по собственному желанию Индира Шагдарова. В выборах в горсовет в сентябре 2019 года Митрофанова участия уже не принимала.



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