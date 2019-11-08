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В пресс-службе мэрии Улан-Удэ новый руководитель

В пресс-службе мэрии Улан-Удэ новый руководитель
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Игорь Шутенков вернул прежнюю схему работы пресс-служб

Начальником управления по информационной политике Улан-Удэ стала Тамара Нагуслаева. Приказ о назначении подписан 6 ноября 2019 года. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в администрации города.

Ранее Тамара Нагуслаева трудилась заместителем председателя комитет по информационной политике администрации главы Бурятии. Также у Нагуслаевой большой опыт работы в журналистике – под её руководством много лет выпускалась газета «Информ Полис».

Ранее в мэрии была одна пресс-служба – управление по информационной политике, которая занималась и горсоветом депутатов, и администрацией. Сейчас обязанности разделили, в пресс-службе горсовета руководителем осталась Елена Чимбеева, в управлении по информационной политике города Улан-Удэ руководителем стала Тамара Нагуслаева.

Такая же схема работы пресс-служб была при мэре Геннадии Айдаеве, который был в должности градоначальника с 1998 по 2012 годы. Но после его смены, во время правления Александра Голкова, пресс-службы объединили с одним руководителем. Таким образом, мэр Игорь Шутенков вернул прежнюю схему работы пресс-служб.

администрация Улан-Удэ пресс-служба
 
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