Бывший министр экономики Бурятии назначен зампредом правительства Забайкалья
Экс-министр экономики Бурятии Александр Бардалеев назначен заместителем правительства – министром экономики Забайкальского края. Об этом сообщил губернатор региона Александр Осипов на оперативном совещании сегодня утром, передаёт издание Чита.ру.
Как сообщал «Байкал-Daily», о том, что Александра Бардалеева пригласили на работу в правительство Забайкалья, стало известно в субботу. Тогда, правда, не раскрывалось, какой пост займёт Бардалеев.
Сегодня его поздравляют бывшие коллеги через соцсети. Одним из первых стал зампред правительства – руководитель администрации главы Бурятии Баир Цыренов. «Желаю оправдать доверие! Доверие общее», - написал он.
Александр Бардалеев покинул пост министра экономики Бурятии 25 июля 2019 года. Сам Бардалеев в разговоре с «Байкал-Daily» признавался, что уходит «в никуда» и где будет трудиться в дальнейшем, не знал. И.о. министра экономики республики назначили Елену Тыжинову.
Бардалеев работал министром с 2018 года. Выиграл конкурс, обойдя 29 претендентов на этот пост. В финальном этапе он обошёл первого замминистра экономики Тимура Будаева, вице-президента АО АКБ «Алеф-Банк» Антона Виноградова (который позже стал министром по инвестициям Бурятии, а сейчас трудится главой полпредства), начальника контрактной службы БСМП Сергея Васильева и главу Хоринского района Юрия Ширапдоржиева.
До этого 13 лет трудился в банковской сфере. Одно из последних мест работы – директор операционного офиса «Территориальный офис» «Бурятский» Сибирского филиала ПАО «Росбанк».
В соцсетях шутят, что Бурятия стала «поставщиком» министров для Забайкальского края. Этим летом минздрав Забайкалья возглавил бывший бурятский министр Валерий Кожевников.
Александр Бардалеев возглавил минэкономики Забайкальского края
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