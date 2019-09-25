 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 Сентября

24 Сентября

Популярное

Новым директором Русского драмтеатра станет Наталья Светозарова

Новым директором Русского драмтеатра станет Наталья Светозарова
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Худрук театра Сергей Левицкий надеется на лучшие перемены

Сегодня, 25 сентября художественный руководитель Русского драмтеатра имени Бестужева Сергей Левицкий косвенно подтвердил информацию о том, что новым директором станет Наталья Светозарова. Светозарова прежде работала первым заместителем министра культуры Бурятии, сейчас трудится помощником депутата Госдумы Николая Будуева.

Сергей Левицкий отметил, что официального подтверждения информации ещё нет.

- Наталья Николаевна занимается исключительно экономической частью в сфере культуры, она профессионал. У театра два руководителя – их права и полномочия, скажем так, паритетные. Но у каждого своя ниша - то есть директор отвечает за финансовую и хозяйственную часть, художественный руководитель отвечает за репертуарную политику, художественную часть и за институциональную составляющую. Насколько я понимаю, у Натальи Николаевны нет притязаний в творческой сфере, потому что она, собственно, не оттуда. Мы испытываем надежды на лучшие перемены в связи с её приходом, - рассказал худрук театра Сергей Левицкий.

15 сентября после продолжительной болезни ушёл из жизни директор театра имени Бестужева Пётр Степанов.

Справка:

Наталья Николаевна Светозарова родилась и выросла в Улан-Удэ. В 1989 году окончила ВСТИ, в 1996 году получила второе высшее образование в ВСГТУ по специальности «организация и управление производством» с квалификацией «экономист».

С 1995 года работала в министерстве финансов Республика Бурятия. С 2002 года возглавляла отдел бюджетной политики и реформирования министерства финансов Республика Бурятия.

С 2009 года была первым заместителем министра культуры Бурятии, 23 августа прошлого года стало известно, что она уволилась по собственному желанию.

С 2018 года Наталья Светозарова работает помощником депутата Госдумы Николая Будуева.

Замужем, воспитывает двоих детей.
назначение Русский драмтеатр
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Освободилось место зампреда правительства Забайкалья
Освободилось место зампреда правительства Забайкалья
Власть, 25.09.2019
И.о. вице-премьера подал заявление об увольнении по собственному желанию
Новым директором Русского драмтеатра станет Наталья Светозарова
Новым директором Русского драмтеатра станет Наталья Светозарова
Власть, 25.09.2019
Худрук театра Сергей Левицкий надеется на лучшие перемены
Мэр Братска обвинил минфин в неуважительном отношении
Мэр Братска обвинил минфин в неуважительном отношении
Власть, 25.09.2019
Мэр Братска Сергей Серебренников подверг резкой критике министерство финансов Иркутской области за отказ встретиться с представителями администрации города по вопросам бюджета
Завтра в Улан-Удэ выберут председателя горсовета
Завтра в Улан-Удэ выберут председателя горсовета
Власть, 25.09.2019
26 сентября состоится первая сессия горсовета шестого созыва
Прокуратура и Счётная палата Бурятии проверят благоустройство дворов
Прокуратура и Счётная палата Бурятии проверят благоустройство дворов
Власть, 25.09.2019
Активисты ОНФ просят отозвать бюджетные средства на благоустройстве дворов в Прибайкальском районе
Молодёжная ипотека под 2% для ДФО появится до Нового года
Молодёжная ипотека под 2% для ДФО появится до Нового года
Власть, 24.09.2019
Президент утвердил перечень поручений по итогам ВЭФ
Игорь Шутенков сформирует «свою команду профессионалов»
Игорь Шутенков сформирует «свою команду профессионалов»
Власть, 24.09.2019
Мэр Улан-Удэ ответил на вопрос, готов ли пригласить в свою команду Вячеслава Мархаева
В Забайкалье за мошенничество судят замглавы района
В Забайкалье за мошенничество судят замглавы района
Власть, 24.09.2019
Он обвиняется в хищении 1,5 миллионов, выделенных на подготовку к отопительному сезону
Сын бурятского министра стал зампредом правительства Иркутской области
Сын бурятского министра стал зампредом правительства Иркутской области
Власть, 24.09.2019
Теймур Магомедов стал новым членом иркутского правительства
Ксения Собчак снимется в сериале про ангарского маньяка
Ксения Собчак снимется в сериале про ангарского маньяка
Власть, 24.09.2019
Режиссёр сериала «Хороший человек» - её новоиспеченный муж Константин Богомолов
В Бурятии глав сёл оштрафовали за неопубликованные декларации
В Бурятии глав сёл оштрафовали за неопубликованные декларации
Власть, 24.09.2019
Сельские главы получили штрафы в 3 тысячи
Тарбагатайский район Бурятии возглавила женщина
Тарбагатайский район Бурятии возглавила женщина
Власть, 24.09.2019
Председателем райсовета депутатов также выбрали женщину
В Бурятии глава села заплатил подрядчику за недостроенный дом культуры
В Бурятии глава села заплатил подрядчику за недостроенный дом культуры
Власть, 24.09.2019
Осуждённый глава села не смог обжаловать приговор суда
С мэрии Улан-Удэ взыскали 25 тысяч за укус собаки
С мэрии Улан-Удэ взыскали 25 тысяч за укус собаки
Власть, 23.09.2019
Бездомная собака укусила ребёнка
Алексей Цыденов: «Попытки раскачать ситуацию в Бурятии будут продолжаться»
Алексей Цыденов: «Попытки раскачать ситуацию в Бурятии будут продолжаться»
Власть, 23.09.2019
Глава Бурятии дал интервью федеральному СМИ по поводу протестной акции на площади Советов

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Загрузка...
^