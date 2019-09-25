Худрук театра Сергей Левицкий надеется на лучшие перемены
Сегодня, 25 сентября художественный руководитель Русского драмтеатра имени Бестужева Сергей Левицкий косвенно подтвердил информацию о том, что новым директором станет Наталья Светозарова. Светозарова прежде работала первым заместителем министра культуры Бурятии, сейчас трудится помощником депутата Госдумы Николая Будуева.
Сергей Левицкий отметил, что официального подтверждения информации ещё нет.
- Наталья Николаевна занимается исключительно экономической частью в сфере культуры, она профессионал. У театра два руководителя – их права и полномочия, скажем так, паритетные. Но у каждого своя ниша - то есть директор отвечает за финансовую и хозяйственную часть, художественный руководитель отвечает за репертуарную политику, художественную часть и за институциональную составляющую. Насколько я понимаю, у Натальи Николаевны нет притязаний в творческой сфере, потому что она, собственно, не оттуда. Мы испытываем надежды на лучшие перемены в связи с её приходом, - рассказал худрук театра Сергей Левицкий.
15 сентября после продолжительной болезни ушёл из жизни директор театра имени Бестужева Пётр Степанов.
Справка:
Наталья Николаевна Светозарова родилась и выросла в Улан-Удэ. В 1989 году окончила ВСТИ, в 1996 году получила второе высшее образование в ВСГТУ по специальности «организация и управление производством» с квалификацией «экономист».
С 1995 года работала в министерстве финансов Республика Бурятия. С 2002 года возглавляла отдел бюджетной политики и реформирования министерства финансов Республика Бурятия.
С 2009 года была первым заместителем министра культуры Бурятии, 23 августа прошлого года стало известно, что она уволилась по собственному желанию.
С 2018 года Наталья Светозарова работает помощником депутата Госдумы Николая Будуева.
Замужем, воспитывает двоих детей.
Новым директором Русского драмтеатра станет Наталья Светозарова
Власть, Фото:
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