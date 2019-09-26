В Бурятии на сессии Хурала выясняли, что считать валежником

Валежник жителям Бурятии разрешили собирать везде



Сегодня на сессии парламента Бурятии рассматривали законопроект, вносящий изменения в правила сбора валежника. В настоящее время валежник собирать можно бесплатно для личных нужд, но только в специально отведённых местах. Информация об этих должна распространяться в районных газетах и специальных листовках. Теперь это очень неудобная для сельчан отменена.



- Федеральным законом прошлого года от 18 апреля в перечень недревесных лесных ресурсов был включен валежник. В соответствии со статьей 11 Лесного кодекса, граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд осуществлять заготовку и сбор недревесных лесных ресурсов. В связи с этим, законопроектом предлагается признать утратившей силу часть 1 статьи 2, которая предусматривает определение территориального размещения заготовки недревесных лесных ресурсов, то есть валежника. Это говорит о том, что сейчас граждане смогут в любое место зайти в лес и там, где ему удобно, заготовить валежник для собственных нужд. Вторая поправка уточняющая, в связи с тем, что у нас создана сеть ООПТ (особо охраняемых природных территорий), мы вносим поправку о том, что заготовка валёжника на ООПТ проводится в соответствии с законодательством об особо охраняемых природных территориях, - сообщила исполняющая обязанности министра природных ресурсов Бурятии Марина Капустина.



После её выступления депутаты начали интересоваться, что вообще считать валежником.



- Конечно, надо поправку вносить и поддержать. Мы говорим «валежник», и в последнее время непонятно, что считать валежником. Это то дерево, которое наклонилось и не упало до конца, или ветровал, или еще что-то? Другой вопрос лесному агентству, правительству Бурятии – настало время снять ограничения, режим противопожарной опасности. Надо заготавливать лес, впереди зима, - сказал Валерий Цыремпилов.



Марина Капустина пояснила, что валежник – это поваленная на землю древесина.



- Всё, что у нас на земле лежит, это валежник. То, что допустим сухостой, который ещё на корню стоит, это к валежнику не относится. То есть всё, что лежит на земле, граждане могут свободно заходить в лес и собирать для собственных нужд без всяких ограничений, - сказала она.



Затем спикер Хурала Владимир Павлов задал общий вопрос от депутатов, можно ли считать валежником остатки от незаконной заготовки древесины.



- Порубочные остатки на лесосеках валежником не являются. Что касается остатков от незаконной заготовки древесины, значит, на сегодня внесена поправка в Госдуму, чтобы вот эти вот остатки от незаконной заготовки приравнять к валежнику. Пока она не принята, - ответила Капустиа.



Также она добавила, что 1 октября в Бурятии будет снят особый противопожарный режим, сейчас подготовлено распоряжение правительства.

