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Мэр Братска обвинил минфин в неуважительном отношении

Власть, 
Мэр Братска Сергей Серебренников подверг резкой критике министерство финансов Иркутской области за отказ встретиться с представителями администрации города по вопросам бюджета

Действующая система межбюджетных отношений такова, что бюджет Братска на 70% состоит из трансфертов из бюджета Иркутской области. Практически ни один вопрос, связанный с финансированием бюджетной сферы города (работа школ, детсадов и других учреждений социальной сферы), не может быть решен без участия областной казны, поясняет председатель комитета финансов городской администрации Татьяна Алексеева.

Однако средства из области в течение финансового года поступают в Братск крайне неравномерно и, как правило, в недостаточных объёмах. Своего пика дефицит достигает осенью, наиболее проблемным в финансовом отношении становится четвёртый квартал года, и муниципалитетам приходится решать с областным минфином вопросы сбалансированности своих бюджетов. Речь идёт, прежде всего, о зарплатах педагогов.

В Братске на сегодняшний день требуемая сумма составляет более 400 млн руб., сообщила Татьяна Алексеева. Специалисты комитета финансов подготовили и направили в минфин и Законодательное собрание региона полный пакет документов со всеми необходимыми обоснованиями суммы.

На днях за подписью мэра Братска Сергея Серебренникова в минфин было направлено письмо с предложением провести рабочую встречу. Ответ, подписанный министром финансов Наталией Бояриновой, удивил и главу города, и финансистов администрации. Как выяснилось, на плановую рабочую встречу с представителями Братска у минфина нет времени.

— За всю мою многолетнюю практику в финансовой сфере, — комментирует Татьяна Алексеева, — это первый раз, когда минфин попросил официальное письмо с предложением организовать рабочую встречу. Раньше такие встречи назначались просто по телефонному звонку. Почему изменился регламент, мне непонятно. Непонятен и отказ от проведения встречи в ответ на письмо мэра.

Проблема усугубляется тем, что рабочую встречу необходимо провести до сессии Законодательного Собрания Иркутской области, на которой депутаты будут рассматривать уточнение бюджетов территорий.

— Я считаю позицию минфина недопустимой, — говорит Татьяна Алексеева, — потому что Братск — одна из крупнейших территорий Иркутской области, которая консолидирует более 12% всех доходов областной казны. Полагаю, что все вопросы, которые возникают на территориях, должны решаться оперативно и предсказуемо. Администрация Братска намерена добиваться проведения рабочей встречи. Это не какие-то наши амбиции: за администрацией стоит целый город, вся бюджетная сфера — больше восьми тысяч бюджетников.

— Братск — город-донор, который только за прошлый год заплатил в областной бюджет более 18,4 млрд рублей! — говорит мэр Братска Сергей Серебренников. — Мы, безусловно, имеем право обсудить с минфином все рабочие вопросы. Но что мы получили на днях? Министр финансов Наталия Бояринова пишет нам, что, учитывая плотный график работы, она не имеет возможности уделить нам свое рабочее время. Коллеги из областного правительства, уважаемый минфин, что это такое? Неужели вам, Наталия Вениаминовна, как в прошлом жителю Братска, работнику комитета финансов администрации города непонятна важность этой встречи? Нельзя так относиться к городу-труженику, ко всем братчанам. По итогам 2018 года Братск вошел в число 100 лучших муниципалитетов России. Город работает с опережением среднеобластных темпов роста экономики — на уровне передовых городов России. Что за неуважительное отношение к братчанам? Я добьюсь справедливого отношения к Братску. Мы не должны стоять с протянутой рукой.


По информации пресс-службы администрации Братска
минфин Братск
 
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