Министерство заключило соглашение с общественными организациями работодателей отрасли
30 августа подписано и зарегистрировано отраслевое тарифное соглашение между министерством промышленности и торговли Бурятии и общественными организациями работодателей отрасли торговли. В том числе соглашение подписали Бурятская республиканская организация профсоюза работников торговли, общественного питания, потребительская кооперация и предпринимательства России «Торговое Единство», Бурятский республиканский союз потребительских обществ «Буркоопсоюз».
Министерство промышленности и торговли Бурятии обратилось к руководителям организаций промышленности, торговли, общественного питания и бытовых услуг республики присоединиться к подписанию трёхстороннего соглашения.
Текст отраслевого соглашения размещён на сайтах:
- Министерства промышленности и торговли Республики Бурятия;
- Министерства экономики Республики Бурятия;
- БРО профсоюза «Торговое Единство»;
- Торгово промышленной палате Республики Бурятия;
- Союза промышленников и предпринимателей Республики Бурятия;
- ГБПОУ Байкальский колледж туризма и сервиса Республики Бурятия;
- Буркоопсоюза Республики Бурятия;
- РОО содействия и поддержки индустрии услуг и сервиса «Байкальское гостеприимство»
Минпромторг Бурятии заключил соглашение с предприятиями торговли
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