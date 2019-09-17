Минпромторг Бурятии заключил соглашение с предприятиями торговли

Министерство заключило соглашение с общественными организациями работодателей отрасли



30 августа подписано и зарегистрировано отраслевое тарифное соглашение между министерством промышленности и торговли Бурятии и общественными организациями работодателей отрасли торговли. В том числе соглашение подписали Бурятская республиканская организация профсоюза работников торговли, общественного питания, потребительская кооперация и предпринимательства России «Торговое Единство», Бурятский республиканский союз потребительских обществ «Буркоопсоюз».



Министерство промышленности и торговли Бурятии обратилось к руководителям организаций промышленности, торговли, общественного питания и бытовых услуг республики присоединиться к подписанию трёхстороннего соглашения.



Текст отраслевого соглашения размещён на сайтах:



- Министерства промышленности и торговли Республики Бурятия;

- Министерства экономики Республики Бурятия;

- БРО профсоюза «Торговое Единство»;

- Торгово промышленной палате Республики Бурятия;

- Союза промышленников и предпринимателей Республики Бурятия;

- ГБПОУ Байкальский колледж туризма и сервиса Республики Бурятия;

- Буркоопсоюза Республики Бурятия;

- РОО содействия и поддержки индустрии услуг и сервиса «Байкальское гостеприимство»



