Об этом сообщает ИА «Тайшет 24». По информации издания, речь идёт о выделении из бюджета района дополнительных 360 тысяч рублей в год.
«Тайшет 24» приводит следующий документ, подготовленный сотрудниками администрации:
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Мэр Тайшетского района просит поднять ему зарплату
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Мэр Тайшетского района Александр Величко обратился в Думу муниципалитета с просьбой об увеличении ему ежемесячного жалованья
Об этом сообщает ИА «Тайшет 24». По информации издания, речь идёт о выделении из бюджета района дополнительных 360 тысяч рублей в год.
«Тайшет 24» приводит следующий документ, подготовленный сотрудниками администрации:
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