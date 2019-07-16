Мэр Тайшетского района просит поднять ему зарплату

Об этом сообщает ИА «Тайшет 24». По информации издания, речь идёт о выделении из бюджета района дополнительных 360 тысяч рублей в год.«Тайшет 24» приводит следующий документ, подготовленный сотрудниками администрации:

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