В Бурятии мусорящего экс-депутата вычислили по удостоверению

Он сам выбросил на незаконной свалке удостоверение депутата



В апреле государственные инспекторы обнаружили незаконную свалку в местности Шабарта Зун-Муринского инспекторского участка национального парка «Тункинский».



В ходе осмотра места они нашли удостоверение депутата совета депутатов сельского поселения «Аршан».



После было принято решение вызвать гражданина для установления причин несанкционированного выброса мусора в лесу.



- Как пояснил экс-депутат, мусор действительно его, но выброс в лесу произвёл не он, а знакомый, которого он попросил вывезти на ближайшую мусорную свалку, - отметили в нацпарке «Тункинский».



Мужчина признал свою вину, устранил несанкционированную свалку. Он был привлечён к административной ответственности.

