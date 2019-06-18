Он сам выбросил на незаконной свалке удостоверение депутата
В апреле государственные инспекторы обнаружили незаконную свалку в местности Шабарта Зун-Муринского инспекторского участка национального парка «Тункинский».
В ходе осмотра места они нашли удостоверение депутата совета депутатов сельского поселения «Аршан».
После было принято решение вызвать гражданина для установления причин несанкционированного выброса мусора в лесу.
- Как пояснил экс-депутат, мусор действительно его, но выброс в лесу произвёл не он, а знакомый, которого он попросил вывезти на ближайшую мусорную свалку, - отметили в нацпарке «Тункинский».
Мужчина признал свою вину, устранил несанкционированную свалку. Он был привлечён к административной ответственности.
В Бурятии мусорящего экс-депутата вычислили по удостоверению
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