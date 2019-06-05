Среди них – крупные увольнения
Глава Бурятии Алексей Цыденов принял кардинальные решения по ситуации с детской клинической больницей Улан-Удэ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы Алексей Фишев.
Детская клиническая больница ликвидируется как самостоятельное учреждение и присоединяется к ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница». Об объединении было известно ещё в середине мая. Соответствующее постановление правительства будет издано не позднее 5 июня, уточнил Алексей Фишев.
Весь медицинский персонал детской клинической больнице пройдёт переаттестацию.
Главный врач больницы Галина Егорова будет уволена.
Также глава Бурятии поручил уволить начальника отдела медицинской помощи детям и службы родовспоможения министерства здравоохранения Туяну Будаеву.
Министру здравоохранения Бурятии Дамбиниме Самбуеву объявлен строгий выговор с объявлением о неполном служебном соответствии.
К проверке детской клинической больнице глава поручил привлечь прокуратуру.
Как сообщал «Байкал-Daily», в детской клинической больнице, располагающейся на улице Модогоева, в этом году произошло два резонансных случая. Четырехмесячный малыш семьи Котенко был госпитализирован с обычным острым бронхитом, и затем в ходе лечения впал в кому. Мальчика перевели в Детскую республиканскую клиническую больницу на проспекте Строителей, он до сих пор находится в коме.
Также в больнице скончалась 1,5-месячная девочка, которая попала в больницу с температурой и кашлем. У малышки были врождённый порок сердца и поэтому её сразу же положили в реанимацию. Но через несколько дней она умерла. По этим случаям возбуждены уголовные дела.
Два дня назад в правительстве Бурятии состоялась встреча с родителями, чьи дети умерли или их состояние ухудшилось в больницах.
Глава Бурятии принял кардинальные решения в здравоохранении
Власть, Фото:
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