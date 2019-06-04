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В Улан-Удэ разбираются в смерти 5-месячной девочки

В Улан-Удэ разбираются в смерти 5-месячной девочки
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В правительстве Бурятии состоялась встреча с родителями, чьи дети умерли или их состояние ухудшилось в больницах

Накануне в Улан-Удэ в правительстве Бурятии вновь состоялось собрание чиновников и родителей, чьи дети умерли или чьим детям стало хуже в медучреждениях. Возглавлял его Игорь Зураев, первый заместитель председателя правительства республики.

Промежуточные итоги

Как сообщал «Байкал-Daily», родители – 31 человек - написали коллективное обращение главе Бурятии, где просят его принять меры в отношении детской больницы на Модогоева, организовать расследование трагических эпизодов. Отчитался вчера, 3 июня, на собрании министр здравоохранения Бурятии. Первым пунктом шло увольнение главного врача Детской клинической больницы Галины Егоровой.

- На сегодняшний день главный врач находится на больничном листе, но мы назначили в качестве исполняющей обязанности с 31 мая Санжиеву Людмилу Афанасьевну, ранее работавшую заместителем главного врача по клинико-экспертной работе Детской республиканской клинической больницы. Егорова, как только выйдет с больничного, будет уволена по инициативе работодателя по 278 статье, - сказал Дамбинима Самбуев.

Кроме того, министерство провело проверку квалификации персонала злополучной больницы.

- Мы провели проверку на соответствие квалификационным требованиям – в том числе проверку личных дел, сертификатов обучения медицинских работников. Все врачи соответствуют квалификационным требованиям, характеристикам должностей в сфере здравоохранения, - продолжил министр.

Было озвучено, что проведение ведомственного контроля (по произошедшим ранее случаям) в министерстве закончится 6 июня, и 7 числа чиновники предоставят письменный ответ по каждому происшествию. То есть они напишут 31 человеку, которые подписали обращение главе Бурятии, и сообщат о результатах проверки.

Также министр добавил, что комиссия во главе с зампредом правительства Вячеславом Цыбикжаповым начинает проверку самого министерства здравоохранения. Она приступит к работе с 5 июня.

- Следующий вопрос – перевод паллиативных коек Детской клинической больницы, также закрытие и перевод реанимации больницы в виду отсутствия квалифицированного персонала, оборудования и условий. Нами принято решение о создании стационарного отделения паллиативной помощи детского населения на базе Детской республиканской клинической больницы. Мы полностью будем его туда переводить. И по поводу закрытия и перевода реанимации - мы буквально в течение этого месяца рассматриваем вопрос перевода всех реанимационных коек в ДРКБ, - отметил он.

О Захаре Котенко

Большинство вопросов у пап и мам были к начальнику отдела медицинской помощи детям и службы родовспоможения минздрава Бурятии Туяне Будаевой. Поскольку многие родители общались именно с ней в процессе лечения детей, а также после.

- Самое главное, Туяна Пурбуевна не ответила мне на вопрос – откуда у моего ребёнка образовались такие раны за один день в реанимации, и что они с ним сделали. Туяна Пурбуевна говорила при Вячеславе Балдановиче, что это пролежни. Это пролежни? – один из заданных вопросов Татьяны Котенко, мамы Захара.

- Пролежни, - ответила Туяна Будаева.

- И в проверке ничего написано про это. Про эти раны не написано также в истории болезни, - подытожил Антон Котенко.

История с ребёнком семейной четы Котенко недавно вызвала большой резонанс. Младшему из сыновей пары поставили диагноз – острый бронхит, и положили в детскую клиническую больницу, которая находится на улице Модогоева. Что происходило дальше, и какие действия предпринимались при лечении четырёхмесячного малыша Захара, не совсем понятно. В результате малыш попал в кому. Его перевели в Детскую республиканскую больницу, где мальчик находится до сих пор. Он по-прежнему в коме.

Странный приказ

Также семья Котенко предоставила копию подписанного главным врачом детской больницы Галины Егоровой приказа от 6 мая о премировании себя, главного бухгалтера, своих заместителей и других. Печати на копии не видно. Передали документ супружеской паре врачи этого же учреждения.

В ситуации будут разбираться.

Проверка Роспотребнадзора и ещё одна трагедия

Сейчас управление Роспотребнадзора по Бурятии проверяет детскую больницу на Модогоева. На собрании чиновники добавили, что попросят специалистов зайти с проверками и в Детскую республиканскую больницу. Одна из мам сказала, что надо «зайти» и в инфекционную больницу. Поскольку там в мае умерла её пятимесячная дочка.

- Девочка моя умерла 11 мая, происходило это так. 9 мая поднялась у неё температура, вызвали скорую, скорая помощь приехала. Медики посмотрели, послушали - всё чисто в лёгких. При этом я говорила фельдшеру, которая приезжала, что мы недоношенные родились. У меня двойня, она вторая родилась. До этого, когда дочке не было месяца, она переболела двухсторонней пневмонией в ДРКБ на проспекте Строителей. Мы вылечились, потом в конце марта мы заболели опять, пролежали, пролечились. И когда 9 мая мы вызвали скорую, они сказали, что у нас лёгкая форма ОРВИ, смысла в больницу ехать нет. Мы снизили днём температуру, нам назначили лечение. В этот же день вызываем опять бригаду скорой помощи, нам опять сказали, лёгкая форма ОРВИ, - рассказала Вера Банщикова.

Назавтра пришёл дежурный педиатр, который сказал то же самое. Затем началось кошмарное – у малышки начались судороги.

- В пятом часу утра у малышки начались судороги, в 5.05 я вызвала скорую помощь, и бригада нас отвезла в инфекционную больницу. Поступили мы в 6.20, поставили нам кишечную инфекцию. Она была 5,5 кг у меня, крошечка вообще. Поступили мы и три часа нас там пытали, ей пробовали катетер поставить внутривенно. Пока она в процедурке у них не начала закатывать глаза, пока не впала в кому, они в реанимацию не отвезли ребёнка, - с трудом сдерживая слёзы продолжила женщина.

Вечером девочка умерла.

- Сказали – генерализованная вирусная инфекция. Потом по снимкам оказалось, двусторонняя пневмония тяжёлой формы, сколько врачей было, слушало её?! – задаётся она вопросом.

Дальше улан-удэнка говорит, что никуда не хотела обращаться. Однако результаты вскрытия, последующие диагнозы её насторожили.

- После того, когда произошло вскрытие, которое показало сдавливание головного мозга, отёк головного мозга и менингоэнцефалит, я начала бить тревогу, коли у нас второй ребенок. Я позвонила в реанимацию и спросила врача, который наблюдал за моей девочкой, каким образом мы могли подцепить менингоэнцефалит, это же серьёзная инфекция, он мне отвечает – кто-то из вас, значит, носитель, чихнул и так далее. Я говорю – дайте нам всем направления, чтобы мы обезопасили второго ребёнка. Затем я сходила в СЭС, в саму больницу, разговаривала с исполняющей обязанности главного врача. Я её слезно просила – дайте нам какие-то направления, возьмите анализы, чтобы мне обезопасить второго ребёнка. После этого всего уже началось, что это был не менингоэнцефалит, а пневмококковая инфекция, - заключила Вера Банщикова.

Она добавила, что наняла адвоката расследовать этот случай и передала все документы ему.

В конце собрания было решено встретиться в следующий раз ориентировочно 17 июня.

Ведомственный контроль

Также журналистам дала интервью начальник отдела медицинской помощи детям и службы родовспоможения минздрава Бурятии Туяне Будаевой.

- Каждый человек имеет право на своё мнение, каждый оценивает ситуацию со своей точки зрения. Министерство здравоохранения проводит ведомственный внеплановый контроль по медицинской документации – по соответствию оказания медицинской помощи, порядкам, стандартам и клиническим рекомендациям. Я не могу говорить об этих случаях, потому что это врачебная тайна. У меня на сегодня нет от каждого родителя согласия на разглашение врачебной тайны, поэтому публично говорить по каждому случаю я просто не имею права, - отметила она.

Представитель минздрава пояснила – «всё, что было в наших силах, мы всё сделали».

- Ведомственный контроль мы провели. Помощь оказывалась по мере появления проблемы, на сегодняшний день она продолжает оказываться в отношении одного ребёнка, который находится в Детской республиканской больнице. По всем остальным случаям, которые родители озвучили, имеются определённые особенности, о которых я не могу рассказать, о которых родители не полностью всё сегодня сказали. Раз родители об этом умолчали, то я тем более не имею права что-то сказать, - подвела она итог.

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