«Боюсь сглазить»: Глава Бурятии рассказал о планах корейских инвесторов



Как сообщал «Байкал-Daily», 21-22 мая делегация Бурятии участвовала в российско-корейском экономическом форуме . На нём презентовали экономический и инвестиционный потенциал региона, туристические возможности. Форум состоялся по инициативе корейской компании ГЕО Групп, которая намерена реализовать инвестиционный проект по строительству туристического комплекса в ОЭЗ «Байкальская гавань».







По его словам, корейские компании намерены развивать несколько направлений по туризму. Кроме того, одна из компаний уже в этом году намерена отправить в республику 12 тысяч туристов. Для этого они организуют чартерные рейсы.



Корейские бизнесмены заинтересовались производством одежды на территории Бурятии, лесопереработкой, а также авиазаводом.



- Очень широкий спектр. Именно не любопытство, а заинтересованность. У нас уже есть заявки на приём делегаций на июнь, на июль, на сентябрь. Хотят настраивать работу, очень дружелюбный сам формат общения, - сообщил Алексей Цыденов.



Самая ближайшая компания, которая посетит Бурятию – энергетическая, следующая – туристическая, затем по деревопереработке, далее - по производству одежды: они планируют разместить в республике своё производство и дальше распространять по всей России.



- Ждём всех к нам в гости, – заключил глава Бурятии.



Как сообщал «Байкал-Daily», в студии корейского телеканала SBS Алексей Цыденов



Каждому корейскому инвестору Алексей Цыденов пообещал, что



По его словам, корейские компании намерены развивать несколько направлений по туризму. Кроме того, одна из компаний уже в этом году намерена отправить в республику 12 тысяч туристов. Для этого они организуют чартерные рейсы.Корейские бизнесмены заинтересовались производством одежды на территории Бурятии, лесопереработкой, а также авиазаводом.- Очень широкий спектр. Именно не любопытство, а заинтересованность. У нас уже есть заявки на приём делегаций на июнь, на июль, на сентябрь. Хотят настраивать работу, очень дружелюбный сам формат общения, - сообщил Алексей Цыденов.Самая ближайшая компания, которая посетит Бурятию – энергетическая, следующая – туристическая, затем по деревопереработке, далее - по производству одежды: они планируют разместить в республике своё производство и дальше распространять по всей России.- Ждём всех к нам в гости, – заключил глава Бурятии.Как сообщал «Байкал-Daily», в студии корейского телеканала SBS Алексей Цыденов «дополнил» географическую карту. Он нарисовал Байкал и напомнил с помощью границы, что Крым – часть России.Каждому корейскому инвестору Алексей Цыденов пообещал, что даст личный номер телефона, чтобы постоянно быть на связи

Этим летом Бурятию посетят инвесторы из Кореи. Об этом заявил сегодня глава республики Алексей Цыденов, подводя итоги поездки в Сеул.- Визит был очень насыщенным, проходил два полных дня. Встреча была с бизнесом, государственными органами власти, во второй день от бизнеса присутствовало 254 человека, это очень большое количество компаний. Были разные: очень крупные, мирового уровня; средние компании, некрупные компании. Есть конкретная заинтересованность, я боюсь сглазить, - сказал Алексей Цыденов.