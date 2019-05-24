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«Боюсь сглазить»: Глава Бурятии рассказал о планах корейских инвесторов

«Боюсь сглазить»: Глава Бурятии рассказал о планах корейских инвесторов
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Алексей Цыденов озвучил некоторые итоги поездки в Сеул

Этим летом Бурятию посетят инвесторы из Кореи. Об этом заявил сегодня глава республики Алексей Цыденов, подводя итоги поездки в Сеул.

Как сообщал «Байкал-Daily», 21-22 мая делегация Бурятии участвовала в российско-корейском экономическом форуме. На нём презентовали экономический и инвестиционный потенциал региона, туристические возможности. Форум состоялся по инициативе корейской компании ГЕО Групп, которая намерена реализовать инвестиционный проект по строительству туристического комплекса в ОЭЗ «Байкальская гавань».

- Визит был очень насыщенным, проходил два полных дня. Встреча была с бизнесом, государственными органами власти, во второй день от бизнеса присутствовало 254 человека, это очень большое количество компаний. Были разные: очень крупные, мирового уровня; средние компании, некрупные компании. Есть конкретная заинтересованность, я боюсь сглазить, - сказал Алексей Цыденов. 

По его словам, корейские компании намерены развивать несколько направлений по туризму. Кроме того, одна из компаний уже в этом году намерена отправить в республику 12 тысяч туристов. Для этого они организуют чартерные рейсы.

Корейские бизнесмены заинтересовались производством одежды на территории Бурятии, лесопереработкой, а также авиазаводом.

- Очень широкий спектр. Именно не любопытство, а заинтересованность. У нас уже есть заявки на приём делегаций на июнь, на июль, на сентябрь. Хотят настраивать работу, очень дружелюбный сам формат общения, - сообщил Алексей Цыденов.

Самая ближайшая компания, которая посетит Бурятию – энергетическая, следующая – туристическая, затем по деревопереработке, далее - по производству одежды: они планируют разместить в республике своё производство и дальше распространять по всей России.

- Ждём всех к нам в гости, – заключил глава Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», в студии корейского телеканала SBS Алексей Цыденов «дополнил» географическую карту. Он нарисовал Байкал и напомнил с помощью границы, что Крым – часть России.

Каждому корейскому инвестору Алексей Цыденов пообещал, что даст личный номер телефона, чтобы постоянно быть на связи.

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