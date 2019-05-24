«Боюсь сглазить»: Глава Бурятии рассказал о планах корейских инвесторов

Этим летом Бурятию посетят инвесторы из Кореи. Об этом заявил сегодня глава республики Алексей Цыденов, подводя итоги поездки в Сеул.
Как сообщал «Байкал-Daily», 21-22 мая делегация Бурятии участвовала в российско-корейском экономическом форуме. На нём презентовали экономический и инвестиционный потенциал региона, туристические возможности. Форум состоялся по инициативе корейской компании ГЕО Групп, которая намерена реализовать инвестиционный проект по строительству туристического комплекса в ОЭЗ «Байкальская гавань».
По его словам, корейские компании намерены развивать несколько направлений по туризму. Кроме того, одна из компаний уже в этом году намерена отправить в республику 12 тысяч туристов. Для этого они организуют чартерные рейсы.
Корейские бизнесмены заинтересовались производством одежды на территории Бурятии, лесопереработкой, а также авиазаводом.
- Очень широкий спектр. Именно не любопытство, а заинтересованность. У нас уже есть заявки на приём делегаций на июнь, на июль, на сентябрь. Хотят настраивать работу, очень дружелюбный сам формат общения, - сообщил Алексей Цыденов.
Самая ближайшая компания, которая посетит Бурятию – энергетическая, следующая – туристическая, затем по деревопереработке, далее - по производству одежды: они планируют разместить в республике своё производство и дальше распространять по всей России.
- Ждём всех к нам в гости, – заключил глава Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в студии корейского телеканала SBS Алексей Цыденов «дополнил» географическую карту. Он нарисовал Байкал и напомнил с помощью границы, что Крым – часть России.
Каждому корейскому инвестору Алексей Цыденов пообещал, что даст личный номер телефона, чтобы постоянно быть на связи.