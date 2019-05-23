Бывший министр сельского хозяйства Забайкальского края предстанет перед судом

Он и его зам обвиняются в превышении должностных полномочий и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности



Прокурор Забайкальского края Василий Войкин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших министра сельского хозяйства региона Михаила Кузьминова и его заместителя Ирины Малакшиновой. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 (превышение должностных полномочий) и ч. 2 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности).



Уголовное дело возбуждено в 2018 году.



По версии следствия, в 2017 году министр сельского хозяйства Забайкальского края и его заместитель вмешались в деятельность 11 предпринимателей края – сельхозтоваропроизводителей. Бизнесмены ранее получили через региональный Фонд поддержки и развития агропромышленного комплекса субсидии из федерального бюджета для возмещения ущерба от засухи 2016 года. Чиновники инициировали принятие незаконного решения о досрочном погашении этих субсидий



В итоге у предпринимателей забрали в общей сумме 12 млн рублей, а также убытки в виде недополученного дохода на сумму свыше 21 млн рублей.



В дальнейшем возвращённые суммы переданы через Фонд аффилированным лицам в качестве кредитов на льготных условиях.



После вручения обвинительных заключений уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Ингодинский районный суд Читы, сообщает прокуратура Забайкальского края.



