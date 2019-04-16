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Доходы Александра Иринчеева за год выросли

Доходы Александра Иринчеева за год выросли
Власть,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
И.о. мэра и заместитель мэра Улан-Удэ отчитались о своих доходах

Исполняющий обязанности мэра Улан-Удэ Александр Иринчеев задекларировал по итогам 2018 года доход в 3 127 562 рублей (3,1 млн). Это почти на 180 тысяч больше, чем годом ранее (2,9 млн рублей). Вероятнее всего, на рост повлияло то, что заместитель мэра Иринчеев с конца февраля исполняет обязанности мэра. Как сообщал «Байкал-Daily», прежний мэр Александр Голков официально покинул должность 28 февраля.

У Александра Иринчеева есть квартира в собственности площадью 61 «квадрата», а также ¼ доли квартиры в 64,2 кв.м. Супруга Иринчеева владеет половиной квартиры в 64 кв.м. Кроме того, на неё записан автомобиль Тойота RAV4. Доход жены составил 1 041 950 рублей.

Заместитель мэра Александр Хандархаев показал годовой доход в 2 935 868 рублей (2,9 млн). Это больше, чем годом ранее, когда было 2 724 647 рублей. Ещё 720 тысяч в семейный бюджет принесла его супруга.

Хандархаеву принадлежат два земельных участка площадью 800 и 1232 кв.м. Есть у него небольшой жилой дом площадью всего в 19 кв.м, а также квартира площадью 31,9 кв.м. У супруги также имеется доля в квартире площадью 97 кв.м. Также у четы есть в пользовании квартира 86 кв.м.

Передвигается заммэра на Mitsubishi Pajero.

Ранее о своих доходах отчитались депутаты Госдумы и члены Совета Федерации от Бурятии.
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