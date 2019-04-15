15 Апреля

14 Апреля

Популярное

Депутат Госдумы от Бурятии обзавёлся недвижимостью

Депутат Госдумы от Бурятии обзавёлся недвижимостью
Власть, 
Бурятские депутаты Госдумы раскрыли свои доходы за 2018 год

Дамдиновы

Бурятский депутат Алдар Дамдинов за 2018 год задекларировал более 4,8 млн рублей. Для сравнения, его доход в 2017 году составлял 4,7 млн.

У него на пару с супругой всё также числится квартира площадью в 58,4 кв. метров. Однако за год Дамдинов приобрёл земельный участок и объект индивидуального жилищного строительства площадью 134,70 квадратных метров.

В графе «Транспортные средства» исчез автомобиль ВАЗ 21074, но по-прежнему присутствует кроссовер «Ниссан Икстрейл».

А вот доходы супруги депутата выросли: с 196,8 тыс. рублей в 2017 году до 654,5 тыс. рублей в 2018 году. Как и в прошлом году, в собственности у неё 8 соток для ведения личного подсобного хозяйства. Кроме того, у жены Алдара Дамдинова на балансе больше не числится машина.

На срок полномочий депутата Госдумы чета по-прежнему снимает квартиру площадью 168,6 кв. метров.

Николай Будуев

У Николая Будуева, депутата Госдумы от Бурятии, общая сумма декларированного годового дохода в 2018 году составила почти 4,8 млн. За 2017 он составлял 4,6 млн.

Что касается недвижимости, то здесь ничего не поменялось – в собственности (общая долевая) у него квартира 66,5 кв. метров. И в аренде снятая на срок полномочий депутата квартира площадью 82,9 кв. метров. Автомобиль указан тот же - «Тойота Камри».

Самый богатый

Наибольший доход в Госдуме задекларировал депутат от Владимирской области Григорий Аникеев – 2,3 миллиарда рублей.

Спикер Госдумы Вячеслава Володина в 2018 году получил доход 71,7 млн рублей. При этом половину суммы он отдал на благотворительность.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов задекларировал по итогам 2018 году 7,9 млн рублей. Председатель ЛДПР Владимир Жириновский - 6,7 млн рублей. Руководитель «Справедливой России» Сергей Миронов - 4,9 млн рублей. Лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов - 4,8 млн рублей.
депутаты Госдумы декларация доходов
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Депутат Госдумы от Бурятии обзавёлся недвижимостью
Депутат Госдумы от Бурятии обзавёлся недвижимостью
Власть, 15.04.2019
Бурятские депутаты Госдумы раскрыли свои доходы за 2018 год
Игорь Шутенков вышел в Instagram
Игорь Шутенков вышел в Instagram
Власть, 15.04.2019
В первый же день он запустил конкурс комментариев
Алексей Цыденов: «Хотел написать о трудностях, но не буду»
Алексей Цыденов: «Хотел написать о трудностях, но не буду»
Власть, 15.04.2019
Глава Бурятии опубликовал «таинственный» пост в Facebook
По инициативе главы Бурятии власти России озаботились ценами на битум
По инициативе главы Бурятии власти России озаботились ценами на битум
Власть, 15.04.2019
Алексей Цыденов принял участие в совещании под председательством Дмитрия Медведева
Совет СО РАН считает необходимым внесение изменений в приказ о нормативах сброса в Байкал
Совет СО РАН считает необходимым внесение изменений в приказ о нормативах сброса в Байкал
Власть, 12.04.2019
Завышенные требования не позволяют построить очистные сооружения на Байкале
Губернатор Иркутской области подал в суд на Думу Иркутска
Губернатор Иркутской области подал в суд на Думу Иркутска
Власть, 11.04.2019
Дума затягивает исполнение требования губернатора всеми способами
Игорь Шутенков встретился с активистами ТОСов Советского района
Игорь Шутенков встретился с активистами ТОСов Советского района
Власть, 11.04.2019
Встреча прошла в микрорайоне Степной и началась с осмотра памятника воинам-землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны
В правительстве России занимаются «Дальневосточным гектаром» для Бурятии
В правительстве России занимаются «Дальневосточным гектаром» для Бурятии
Власть, 11.04.2019
Законопроект прошёл одобрение на специальной комиссии
Спасатели Бурятии встретились с коллегами из Монголии
Спасатели Бурятии встретились с коллегами из Монголии
Власть, 10.04.2019
Спасатели делились опытом предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций.
Главам поселений Иркутской области повысят зарплату
Главам поселений Иркутской области повысят зарплату
Власть, 10.04.2019
Сейчас их зарплата даже ниже, чем, к примеру, у директора дома культуры
В Бурятии назначили начальника полиции
В Бурятии назначили начальника полиции
Власть, 10.04.2019
Должность получил полковник Баир Хамагаев
Бурятского депутата Баира Цыренова проверит комиссия по этике
Бурятского депутата Баира Цыренова проверит комиссия по этике
Власть, 09.04.2019
Жалобу на коммуниста написали депутаты Курумканского района
Глава Бурятии поддержал каток Селенгинска в конкурсе NIVEA. Видео
Глава Бурятии поддержал каток Селенгинска в конкурсе NIVEA. Видео
Власть, 09.04.2019
За каток на сегодня проголосовали более 3 тысячи человек
Путина просят назначить губернатором Иркутской области Сергея Зверева
Путина просят назначить губернатором Иркутской области Сергея Зверева
Власть, 09.04.2019
Иркутяне подписывают необычную петицию в адрес президента
Правительство Бурятии отдаст району «Опель»
Правительство Бурятии отдаст району «Опель»
Власть, 08.04.2019
Распоряжение подписал Алексей Мишенин

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Как мы отпраздновали Сагаалган
25.02.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Бесконечные танцы
27.12.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Новогодний подарок. Продлить жизнь!
17.12.2018
Загрузка...
^