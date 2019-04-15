Депутат Госдумы от Бурятии обзавёлся недвижимостью

Бурятские депутаты Госдумы раскрыли свои доходы за 2018 год



Дамдиновы



Бурятский депутат Алдар Дамдинов за 2018 год задекларировал более 4,8 млн рублей. Для сравнения, его доход в 2017 году составлял 4,7 млн.



У него на пару с супругой всё также числится квартира площадью в 58,4 кв. метров. Однако за год Дамдинов приобрёл земельный участок и объект индивидуального жилищного строительства площадью 134,70 квадратных метров.



В графе «Транспортные средства» исчез автомобиль ВАЗ 21074, но по-прежнему присутствует кроссовер «Ниссан Икстрейл».



А вот доходы супруги депутата выросли: с 196,8 тыс. рублей в 2017 году до 654,5 тыс. рублей в 2018 году. Как и в прошлом году, в собственности у неё 8 соток для ведения личного подсобного хозяйства. Кроме того, у жены Алдара Дамдинова на балансе больше не числится машина.



На срок полномочий депутата Госдумы чета по-прежнему снимает квартиру площадью 168,6 кв. метров.



Николай Будуев



У Николая Будуева, депутата Госдумы от Бурятии, общая сумма декларированного годового дохода в 2018 году составила почти 4,8 млн. За 2017 он составлял 4,6 млн.



Что касается недвижимости, то здесь ничего не поменялось – в собственности (общая долевая) у него квартира 66,5 кв. метров. И в аренде снятая на срок полномочий депутата квартира площадью 82,9 кв. метров. Автомобиль указан тот же - «Тойота Камри».



Самый богатый



Наибольший доход в Госдуме задекларировал депутат от Владимирской области Григорий Аникеев – 2,3 миллиарда рублей.



Спикер Госдумы Вячеслава Володина в 2018 году получил доход 71,7 млн рублей. При этом половину суммы он отдал на благотворительность.



Лидер КПРФ Геннадий Зюганов задекларировал по итогам 2018 году 7,9 млн рублей. Председатель ЛДПР Владимир Жириновский - 6,7 млн рублей. Руководитель «Справедливой России» Сергей Миронов - 4,9 млн рублей. Лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов - 4,8 млн рублей.

