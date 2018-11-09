Алексей Цыденов: Петицию о возвращении в СФО создали «фейки»

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Депутаты горсовета Улан-Удэ встретились с региональным оператором Власть, Как будет вывозиться мусор в городе Улан-Удэ с 1 января 2019 года? Как будет собираться плата с населения? Справится ли ООО «ЭкоАльянс» со своими обязанностями? Эти и другие вопросы обсудили сегодня на заседании комитета городского хозяйства, транспорта и связи Улан-Удэнского городского совета депутатов