Глава Бурятии прокомментировал петицию, которую подписали уже более 3 тысяч человек
Как сообщал «Байкал-Daily», на дня на платформе Change.org появилась петиция с требованием вернуть Бурятию из Дальневосточного федерального округа в Сибирский. Ключевыми моментами были заявлены угроза повышения тарифов на электроэнергию и боязнь, что земли раздадут иностранцам.
На сегодняшний день петицию подписали уже больше 3,5 тысяч человек.
Глава Бурятии Алексей Цыденов прокомментировал вопрос сегодня на пресс-конференции. Он дал понять, что петицию создали для дестабилизации ситуации, заявив, что создатели петиции – «фейки».
Опроверг глава и опасения о росте тарифа на электричество.
- Также там было написано про стоимость электричества - полная ерунда. У нас стоимость электричества в республики устанавливается постановлением правительства. Нас включили в особую ценовую зону там, где Тыва, Бурятия и республики Северного Кавказа. То есть нет привязки к федеральным округам, - разъяснил Алексей Цыденов.
Что касается программы «Дальневосточный гектар», в которую включится Бурятия, то в частные руки не будут отданы земли на Байкале – в пределах Центральной экологической зоны, а также в особо охраняемых природных территориях. Это также будет закреплено законом.
По поводу передачи земли иностранцам Алексей Цыденов заявил: «Вы много знаете китайцев, которые получили российское гражданство? Я нет».
Также Алексей Цыденов заверил, что федеральные округа не имеют отношения к географическому нахождению региона, а лишь меняют административные рычаги управления.
- Мы от этого ничего не теряем, только приобретаем, - подытожил Алексей Цыденов.
Как сообщал «Байкал-Daily», министры республики тоже с оптимизмом смотрят на вхождение Бурятии в ДФО. Они убеждены, что от вхождения будут только плюсы.
Приказ о переводе Бурятии и Забайкальского края в состав ДФО подписал президент страны 3 ноября.
Алексей Цыденов: Петицию о возвращении в СФО создали «фейки»
Власть, Фото:
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