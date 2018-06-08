Зампред правительства Иркутской области покинул «Единую Россию»

Заместитель председателя правительства Иркутской области Виктор Кондрашов покинул партию «Единая Россия»



Об этом сообщает «ИрСити» со ссылкой на самого Кондрашова.



- Что-то как-то «Единая Россия» не помогает нам. Я же долго терпел, ждал того момента, когда будут востребован там. Востребованности нет, и я так понимаю, что наше региональное отделение совершенно недееспособно, — прокомментировал Кондрашов причины своего решения.



Он отметил, что не будет вступать в другую партию и намерен принять участие в выборах в заксобрание. По его словам, сейчас решается вопрос, пойдёт ли он как самовыдвиженец, уточняет «ИрСити».



Справка:



Виктор Кондрашов был избран мэром Иркутска в 2010 году, при поддержке КПРФ, победив на выборах представителя «Единой России» Сергея Серебренникова, который сейчас занимает пост мэра Братска. В феврале 2011 вступил в «Единую Россию».



С 2015 года Кондрашов занимает пост заместителя председателя правительства Иркутской области.

