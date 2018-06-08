Глава села в Бурятии незаконно отдала брату 10 контрактов на ремонт дорог

Прокуратура подняла вопрос досрочного прекращения полномочий главы сельского поселения «Петропавловское»





Как выяснила прокурорская проверка, в Бичурском районе нарушали закон при заключении муниципальных контрактов на ремонт местных дорог, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.В прошлом году глава сельского поселения «Петропавловское» заключил более 10 муниципальных контрактов на ремонт дорог населённых пунктов с ООО «Калинина», директором которого является его родной брат.- Избрав неконкурентный способ размещения заказа, глава поселения ограничила доступ потенциальных претендентов на участие в торгах, воспрепятствовала развитию добросовестной конкуренции и эффективному использованию средств бюджета. Кроме того, главой сельского поселения проигнорированы требования законодательства о противодействии коррупции, уведомление о возникшем конфликте интересов в совет депутатов муниципального образования сельского поселения «Петропавловское» не направлялось, - уточняют в прокуратуре.В отношении главы сельского поселения возбуждено дело об административном правонарушении за несоблюдение закона о контрактной системе в сфере закупок товаров. Материалы дела для рассмотрения по существу направлены в министерство финансов республики.- В целях устранения выявленных нарушений закона в совет депутатов муниципального образования сельского поселения «Петропавловское» направлена информация для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий главы поселения, - заключают в прокуратуре.