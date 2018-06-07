07 Июня

Время действовать — спрос на коммерческую недвижимость растёт!

06 Июня

Популярное

Путин: экономика России вышла на устойчивую траекторию роста

Путин: экономика России вышла на устойчивую траекторию роста
Власть,  Фото:Сайт Кремля
Он также рассказал про доходы населения

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что российская экономика вышла на устойчивую траекторию роста, сообщает RТ.

- Мы вышли на траекторию устойчивого роста. Да, это пока рост скромный, — заявил президент.

При этом Путин отметил, что всё-таки это рост, а не падение экономики.

Он также добавил, что страна вышла на устойчивый рост доходов население.

- Заработные платы выросли на 1,9%, а реальные доходы населения — на 3,8%, — добавил президент.

Путин подчеркнул, что в целом это абсолютно объективная статистика, несмотря на то, что её ощущает не каждый житель страны.

Ранее в Центробанке опубликовали прогноз, касающийся темпов роста реальной заработной платы в России в 2018 году. По прогнозу, годовой темп прироста реальной заработной платы продолжит замедляться и составит от 7% до 8% в среднем за 2018 год.
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Путин: экономика России вышла на устойчивую траекторию роста
Путин: экономика России вышла на устойчивую траекторию роста
Власть, 07.06.2018
Он также рассказал про доходы населения
Путин рассказал, какая полоса у России: чёрная или белая
Путин рассказал, какая полоса у России: чёрная или белая
Власть, 07.06.2018
Дан старт «прямой линии» с президентом
Улан-Удэ перейдёт на новую систему учёта дошкольников
Власть, 07.06.2018
Новая система позволит повысить качество и эффективность управления в сфере дошкольного образования
Глава Бурятии отменил поездку в Монголию из-за «прямой линии» Путина
Глава Бурятии отменил поездку в Монголию из-за «прямой линии» Путина
Власть, 07.06.2018
Алексей Цыденов вместе с коллегами из правительства будет следить за трансляцией президента страны
Аварийки в Северобайкальске обязали демонтировать по закону
Аварийки в Северобайкальске обязали демонтировать по закону
Власть, 07.06.2018
Конец бездействию районных властей положила прокуратура
«Оборонлес» в Улан-Удэ не укомплектовал штат пожарной станции
Власть, 07.06.2018
В дело вмешался заместитель генпрокурора России по СФО Иван Семчишин
Госархиву Бурятии необходимы новые помещения
Власть, 06.06.2018
Сотрудники государственного архива Бурятии просят финансовой помощи у местных чиновников. Деньги нужны на ремонт хранилищ документов, передаёт ОТР
В районе Бурятии с нарушениями эксплуатировали дамбу и берегозащиту
В районе Бурятии с нарушениями эксплуатировали дамбу и берегозащиту
Власть, 06.06.2018
Многочисленные нарушения выявила природоохранная прокуратура
Музеи Бурятии раскритиковали (Видео)
Музеи Бурятии раскритиковали (Видео)
Власть, 06.06.2018
Экспонаты учреждений культуры нуждаются в реставрации, однако в Бурятии трудится только один реставратор
Власти Читы отказали в пикете на площади Ленина против распределения в детсады
Власть, 05.06.2018
Власти Читы не согласовали на площади Ленина пикет родителей, чьи дети не попали в детские сады, который планировалось провести 10 июня, сообщается 5 июня в ответе на заявку о проведении мероприятия, подписанном заместителем руководителя администрации города Александром Глущенко
Объявлен конкурс в Общественную палату Бурятии
Объявлен конкурс в Общественную палату Бурятии
Власть, 05.06.2018
У желающих есть больше месяца, чтобы подать заявку
Бурятская таможня проверила пункт древесины
Бурятская таможня проверила пункт древесины
Власть, 05.06.2018
Начальник Бурятской таможни посетил отгрузку древесины в Северо-Байкальском районе
В Бурятии стали известны результаты праймериз
В Бурятии стали известны результаты праймериз
Власть, 05.06.2018
«Байкал-Dailу» представляет результаты голосования на всех 33 одномандатных округах
Народный Хурал Бурятии определился с датой выборов
Народный Хурал Бурятии определился с датой выборов
Власть, 05.06.2018
Голосование, согласно законодательству, пройдёт в сентябре
Депутата Хурала Бурятии Абушеева лишили мандата за судимость
Депутата Хурала Бурятии Абушеева лишили мандата за судимость
Власть, 05.06.2018
Вступил в силу приговор суда, вынесенный ему за мошенничество

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Кадастровая палата просит заявителей указывать адрес электронной почты
29.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Оценить госуслуги филиала можно на портале «Ваш контроль»
27.04.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Художник
Дороги, которые нас выбирали
24.04.2018
Загрузка...
^