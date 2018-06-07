Путин: экономика России вышла на устойчивую траекторию роста

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что российская экономика вышла на устойчивую траекторию роста, сообщает RТ.



- Мы вышли на траекторию устойчивого роста. Да, это пока рост скромный, — заявил президент.



При этом Путин отметил, что всё-таки это рост, а не падение экономики.



Он также добавил, что страна вышла на устойчивый рост доходов население.



- Заработные платы выросли на 1,9%, а реальные доходы населения — на 3,8%, — добавил президент.



Путин подчеркнул, что в целом это абсолютно объективная статистика, несмотря на то, что её ощущает не каждый житель страны.



Ранее в Центробанке опубликовали прогноз, касающийся темпов роста реальной заработной платы в России в 2018 году. По прогнозу, годовой темп прироста реальной заработной платы продолжит замедляться и составит от 7% до 8% в среднем за 2018 год.