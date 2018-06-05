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Объявлен конкурс в Общественную палату Бурятии

Объявлен конкурс в Общественную палату Бурятии
Власть,  Фото:Пресс-служба правительства РБ
У желающих есть больше месяца, чтобы подать заявку

Общественная палата республики объявляет конкурс о довыборах одного кандидата в свой состав. Документы на участие в конкурсе можно будет подать с 15 июня до 16 июля, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

Общественным объединениям, желающим выдвинуть кандидата в члены Общественной палаты РБ необходимо будет представить заявление о выдвижении своего представителя, решение руководящего коллегиального органа общественного объединения о его выдвижении, копию свидетельства о внесении записи об общественном объединении, в единый государственный реестр юридических лиц, зарегистрированную не менее чем за один год до дня истечения срока полномочий членов действующего состава Общественной палаты РБ.

Также нужно будет предоставить информацию о деятельности общественного объединения, а также сведения, анкету и документы, подтверждающие соответствие кандидата требованиям, предусмотренным ст. 6 Закона Республики Бурятия от 11.10.2012 № 2905-IV «Об Общественной палате Республики Бурятия». Кроме того, необходимо согласие представителя общественного объединения на обработку персональных данных согласно ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и размещение его анкеты и информации в интернете.

Образцы приложений и справок можно скачать на сайте правительства республики в разделе «Конкурсы» или на странице Общественной палаты в разделах «Объявления» и «Новости». Документы от общественных объединений принимаются с 15 июня до 16 июля 2018 года по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ербанова д. 7, каб. № 109, тел.: 8 (3012) 21-04-83, факс 21-03-71 (Комитет по межнациональным отношениям и развитию гражданских инициатив администрации главы и правительства республики).
Общественная палата
 
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