Глава Бурятии побывал на «Байкальском хороводе» в Этнографическом музее
Сегодня в Улан-Удэ проходит республиканский фестиваль русской культуры «Байкальский хоровод».
Глава Бурятии Алексей Цыденов уже побывал на фестивале и пригласил горожан и гостей республики посетить мероприятие.
- Сегодня в Этнографическом музее «Байкальский хоровод». Выступают коллективы со всей республики. Работают все комплексы. Шашлыки и самовар. Приезжайте прямо сейчас. Программа до 17-00, - написал Алексей Цыденов на своей страничке в Facebook.
Фестивальные площадки раскинулись на всей территории музея. Концертная программа ожидает зрителей на центральной поляне музея: любимые песни, фрагменты троичных обрядов и ритуалов, народные танцы, выступление артистов театра народной музыки и танца «Забава».
Зрители станут не только гостями праздника, но и активными участниками народных игр, молодецких забав, мастер-классов, конкурсов и состязаний. Праздник завершится большим Байкальским хороводом и розыгрышем призов, главный из которых iPhone X.
Алексей Цыденов пригласил улан-удэнцев на шашлыки и самовар
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