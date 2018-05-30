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Глава Бурятии: «Я живу в самолётах»

Глава Бурятии: «Я живу в самолётах»
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Алексей Цыденов рассказал о своей непростой работе на посту главы республики

Алексей Цыденов на своей странице в Facebook рассказал о работе главы республики. По его словам, он много времени тратит на перелёты и практически «живёт в самолётах», в которых не может выспаться. Множество вопросов решается в Москве при его личном участии. Также он признался, что на День Республики он будет за её пределами, но ради её интересов.

«Недельный отчёт»

- В воскресенье, 20 мая, должен был с утра лететь в Москву на заседание Генсовета «Единой России» (меня включили в состав Генсовета в этом году). Но из-за пожара и беды в Курумканском районе, конечно полетел, в район. По возвращению, сразу из вертолёта в поезд до Иркутска, а оттуда в Москву, - пишет глава Бурятии.

По его словам, он регулярно летает рейсом через соседний регион, поскольку он удобен ему по времени. А самолёт, летящий из Улан-Удэ, прибывает в столицу России в половине одиннадцатого и «пол дня пропадает, а на совещания или встречи до обеда вообще не попадаешь».

- В итоге, 21 мая утром в Москве на заседании Генсовета Единой России. Пользуясь случаем, переговорил с новым министром природных ресурсов Дмитрием Кобылкиным о реализации ФЦП Охрана озера Байкал. Предварительно договорились, что нам выделят дополнительные деньги в этом году на очистные Улан-Удэ или Селенгинские, порядка 760 миллионов рублей. Сейчас смотрим смогут ли подрядчики их освоить в этом году. Так как с учётом конкурсных процедур сроки получаются очень сокращённые, - отчитывается Цыденов.

Москва поможет Улан-Удэ трамваями

Также во время рабочей поездки в Москву глава республики договорился с мэром Москвы Сергеем Собяниным об обновлении трамвайного парка.

- Договорился с мэром Москвы Сергеем Собяниным о том, что Москва в конце этого года или в начале следующего поможет нам трамваями. Не новыми, конечно, но получше чем те, которые у нас ходят. Б/у брать, мягко скажем, не комильфо, но лучшие времена и у нас будут, - рассказал глава республики. 

В тот же день Алексей Цыденов переговорил с президентом РЖД Олегом Белозёровым по вопросу развития перевозок из Монголии и связанным с этим соглашением по станции Тальцы. В итоге соглашение подписали на форуме в Санкт-Петербурге.

Встретится с Медведевым

- Отдельно надо отметить, что переговорил с председателем правительства Дмитрием Медведевым по возможности попасть к нему на приём по всем нашим проблемам. Пообещал принять! Жду даты, - радостно делится Алексей Цыденов. 

В этот же день глава Бурятии вылетает в Улан-Удэ, где на следующий день встречается с замминистра энергетики Вячеславом Кравченко. По словам Алексея Цыденова, переговоры по его приезду длились полгода. 

- С ним сразу всё обсудили: строительство ТЭЦ-2, реконструкцию электросетей Бурятэнерго, поставку электричества в Монголию, снижение цены за водопользование для Гусиноозёрской ГРЭС, тарифы на электроэнергию и многое другое. Все вопросы, по сути, стратегические для республики, - докладывает Цыденов.

Петербургский экономический форум

Утром в среду Алексей Цыденов отправился в северную столицу на ПМЭФ, где обсуждалось множество важных для республики вопросов. Некоторые из них получили положительный ответ.

- В Питере на форуме насыщенная повестка. Помимо участия в круглых столах, подписали ряд соглашений. Про них уже сообщалось, но кратко перечислю. Соглашение с РЖД и СГ Транс по созданию на станции Тальцы логистического хаба. С «Желдорреммашем» (ЛВРЗ) по ликвидации фенольного озера в Улан-Удэ. Ещё «Желдорреммаш» пообещал плотнее сотрудничать с нашими университетами и дать возможность нашим студентам и учёным внедрять свои инновационные разработки на предприятии, а также поддерживать спорт в республике, - пишет Цыденов.


Как сообщал «Байкал-Daily», также было успешно подписано соглашение с банком ВТБ, ориентированное в первую очередь на концессии в строительстве школ и детских садов. Кроме того, подписано соглашение агентство стратегических инициатив (АСИ) по развитию инвестиционной привлекательности республики.

Дополнительные 80 млн на дороги

Там же, на ПМЭФ, Алексею Цыденову удалось переговорить с новым министром транспорта Евгением Дитрихом. Он без проблем одобрил выделение дополнительных денег на ремонт и строительство дорог.

- С Евгением Ивановичем вместе работали с 2012 года. И как результат, нам в этом году на федеральные дороги в республике выделят дополнительно порядка 80 миллионов рублей. Может не так много, но это плюсом к уже выделенным, и как говориться - сходу, а главное будут продолжаться все те проекты, которые были начаты до этого, - докладывает Цыденов.

Обсудит с министрами проблемы Бурятии

- Пообщался с вице-премьером Ольгой Голодец, которая теперь курирует спорт и культуру. Иду к ней на приём по ледовому дворцу, национальному музею и прочим нашим предложениям. Переговорил с вице-премьером Татьяной Голиковой. В её сфере вся «социалка»: образование, здравоохранение, соцподдержка. Договорились, что к ней иду, в первую очередь, по строительству школ и детских садов, - пишет Цыденов.

Кроме того, по его словам, он переговорил с генеральным директором холдинга «Вертолёты России» Андреем Богинским, по реализации проекта по производству самолёта «Байкал» на Улан-удэнском авиазаводе и договорились о разрешении рабочих вопросов. 

Также Алексей Цыденов переговорил с министром промышленности Денисом Мантуровым.

- Под его председательством пройдёт заседание межправкомиссии в Монголии 8 июня. Попросил привлечь энергетиков для обсуждения с монгольской стороной поставок электроэнергии из Бурятии, - сообщает глава республики.

Инвестиции

Алексею Цыденову также удалось удачно переговорить с инвестором, который будет вкладывать в «Бурятмяспром», птицефабрику и комбикормовый завод. 

- Повстречался с инвестором, который готов инвестировать в «Бурятмяспром». У существующего владельца, в связи с историей с Байкалбанком, есть определённые трудности, - уточняет Цыденов, - это даёт уверенность в долгосрочной стабильной работе комбината и сохранении рабочих мест. Также этот инвестор заинтересовался проектом птицефабрики и комбикормового завода в Селенгинске. Сейчас готовим инвестиционное соглашение.

Также на ПМЭФ глава Бурятии встретился с директором фонда моногородов Ильёй Кривоговым.

- Он подтвердил возможность выделения 900 миллионов рублей на внешнюю инфраструктуру (дорога, вода, электричество) для упомянутого проекта по птицефабрике, при наличии инвестсоглашения с инвестором, - пишет глава Бурятии.

Также он пообщался с руководителем «ЕвроХима» Дмитрием Стрежневым и предложил добывать удобрения (апатиты) на месторождениях на просторах республики.

Переговорил с замминистра промышленности Виктором Евтуховым по глубокой переработке леса.

- По нашим приоритетным инвестиционным проектам по глубокой переработки леса. Напомню, что мы одобрили и направили в Минпромторг пять проектов. Два из них Минпромторг одобрил, три ещё пока одобрения не получили. Договорились, что мы заново подадим заявки и Минпромторг вернётся к их рассмотрению в ближайшее время, - докладывает Цыденов.

Ряд полезных встреч

- Возвращаясь домой в субботу, 26 мая, в Москве встретился с японским профессором экономики и, по совместительству, одним из основных консультантов по российско-японским отношениям для более качественной подготовки визита делегации Бурятии в Японию, которая состоится в середине июня, - сообщает глава республики.

Тогда же он встретился с инвестором из Индии и обсудил с ним вопрос открытия фармпроизводства в Бурятии.

Кибербезопасность

Ещё он переговорил с руководителем российской компании, которая, по мнению Алексея Цыденова, на сегодня является лучшей в мире по кибербезопасности, однако не раскрыв сути обсуждения вопроса.

- Встретился с руководителем российской компании, которая на сегодня является лучшей в мире по кибербезопасности. Не шутка и не преувеличение, более подробно расскажу позже, боюсь спугнуть, - интригующе пишет глава.

Но всё же Цыденов коротко рассказал, чем занимается компания. По его словам, они производят программно-аппаратный комплекс полностью, защищающий сети от кибератак.

- Сейчас её продукция уже используется нашими силовыми ведомствами, руководством страны, а также рядом иностранных государств из стран азиатско-тихоокеанского региона. Договорились! Компания перерегистрируется у нас и запускает массовое производство своей продукции в Улан-Удэ (тьфу-тьфу, чтоб не сглазить), - суеверно заключает Цыденов.

По его словам, эта же компания предложила техническое решение по обеспечению связи на пожаре.

- С учётом трагедии в Курумкане спросил, могут ли они что-то предложить. Получил предложение, которое позволяет обеспечивать локальную мобильную связь, а также позиционирование на карте в любом месте. Главное, чтоб у пожарного был мобильный телефон. Всех обеспечить рациями, особенно временно привлекаемые дополнительные силы на пожароопасные период, сложно, а мобильный есть практически у всех. Без разницы симка какого оператора установлена. Переносным «чемоданчиком» обеспечивается локальная мобильная связь хоть в горах, хоть в лесу, без привязки к мобильным операторам, и вне зависимости есть в данной местности покрытие мобильной связью или нет, - делится подробностями Алексей Цыденов. 

 

С помощью этого «чемоданчика» у руководителя пожара будет связь со всеми задействованными на пожаре, а также может отображаться на электронной карте место нахождение каждого человека.

- Есть одно «но», данная технология ещё не получила согласование Государственной комиссии по радиочастотам. Надеюсь привлечь в поддержку Рослесхоз и МЧС и совместно оперативно получить согласование, - рассказал глава Бурятии.

«Лечу опять за деньгами»

- Сейчас опять через Иркутск лечу в Москву, опять за деньгами. Чтобы что-то получить или с кем-то договориться приходиться много раз с одним и тем же ходить по кругу, снова и снова, - сетует Цыденов.

Но при этом он отмечает, что его поездки и переговоры результативны. И они заметны не только ему. 
 
- Результаты есть. Надеюсь заметно. Про электричество и дороги повторяться не буду, очистные строим, онкоцентр строим, школы уже в торгах, федеральное финансирование противопожарных мероприятий удвоено (почти не горим, спасибо всем, кто борется с пожарами). По частным инвестициям: на авиазаводе стратегический проект по самолёту запустили, в недра инвестиции пошли; на Приборостроительном открыли новое производство приборов учёта (первый контракт на 540 миллионов рублей); новый аэропорт строить начали; инвестор по тепличному комплексу в Гусиноозёрске уже оформил землю и технику вывел на стройку (2 млрд, только первый этап); логистические центры начали развиваться; Леруа Мерлен уже вложил почти 100 миллионов рублей в реализацию проекта, а значит доведёт его до конца,- спешно заканчивает глава Бурятии свой «отчёт».

Также он напомнил, что сегодня, 30 мая, состоится повторный запуск почтовых дронов. После первого неудачного пуска эта новость активно обсуждалась во всех СМИ. 

- Сегодня повторно запускаем дроны, первый пуск которых с Почтой России развеселил всю страну и даже соседние страны. Ещё раз приносим извинение Почте России. Эти дроны, также в дальнейшем планируются к производству у нас в Улан-Удэ, - с надеждой на позитивный исход пишет глава республики.

В конце он отметил, что в рейтинге инвестпривлекательности среди всех субьектов Бурятия за год поднялась с 73 до 38 места.

- На 35 позиций сразу, даже президент отметил, - подытожил Цыденов.

«Хочется всё и сразу»

С этих слов начинается новый абзац недельного «отчёта» перед жителями Бурятии. Как пояснил Цыденов, сегодня он до вечера в Москве, а потом возвращается в Улан-Удэ. 

- Вечером опять в самолёт и домой. Летим экономом, в бизнесе мест нет, - признаётся глава, - Завтра прилетают два замминистра экономического развития России: Савва Шипов и Олег Фомичев. Их тоже приглашал их ещё с прошлого года, а также руководитель Росздравнадзора, - анонсирует Цыденов.

С замминистрами он будет обсуждать вопрос по созданию благоприятных условия для бизнеса в части совершенствования контрольно-надзорных функций. А также постараются затронуть тему расширения особой экономической зоны «Байкальская Гавань» и включению в неё участков в Кабанском районе. Также обсудят продвижение институтов поддержки бизнеса - гарантийного фонда, бизнес-инкубатора и других.

- Росздравнадзор попросим поддержать проекты наших компаний по новым медицинским препаратам и изделиям, которые сейчас проходят клинические испытания (например маркеры DRD и другие), - закончил Цыденов.

P.S.

- Работаем, если коротко. Успех неизбежен! Это отчёт за неделю, за 10 дней точнее. Хорошо (или плохо) не спится в самолёте. Есть время написать, - признался глава Бурятии. 
правительство РБ правительство Бурятии
 
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