Правительство Бурятии и ВТБ подписали соглашение о сотрудничестве

Заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Денис Бортников прокомментировал: «Одним из приоритетов нашей работы является постоянное развитие сотрудничества с органами региональной власти. С Правительством Республики Бурятия у нас сложились надежные и партнерские отношения, которые с подписанием данного соглашения выходят на новый уровень. Уверен, это будет способствовать реализации ряда важных проектов для региона в ближайшей перспективе».



В свою очередь, глава Бурятии Алексей Цыденов отметил: «Перед республикой стоят задачи повышения предпринимательской активности, привлечения инвестиций и создания условий для экономического роста, чтобы росло качество жизни населения. Мы благодарим ВТБ за плодотворное сотрудничество и намерены его продолжать и развивать. Именно с такими надежными партнерами нам под силу осуществить важные задачи по улучшению социально-экономической обстановки в республике».Стороны намерены развивать взаимодействие в области реализации экономической, инвестиционной и социальной политики на территории республики, в том числе по внедрению современных банковских технологий и инфраструктуры, сотрудничество в рамках реализации приоритетных проектов и программ.ВТБ активно поддерживает развитие бизнеса на территории республики. По итогам 1 квартала 2018 года корпоративный кредитный портфель банка в регионе составил 8,8 млрд рублей, 80% от этой суммы приходится на кредитование предприятий среднего бизнеса. Банк участвует в реализации мер государственной поддержки предпринимательства в республике. Так, с начала 2016 года в рамках различных федеральных программ банк заключил 18 кредитных соглашений на общую сумму 1,1 млрд рублей, сообщает пресс-служба правительства РБ.