Забайкальские власти хотя газифицировать регион за счёт «Силы Сибири»

Региональное правительство утвердило программу газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Забайкальского края, рассчитанную на 2018-2022 годы



Программа предполагает создание газораспределительных сетей для подготовки к строительству газоотвода от магистрального газопровода «Сила Сибири».



Строительство этого газоотвода позволит реализовать мероприятия для развития теплоэнергетического комплекса Забайкалья, перевести котельные на природный газ, что сократит количество вредных выбросов в окружающую среду, а так же облегчит обслуживание и сократит эксплуатационные затраты. Это в свою очередь будет способствовать снижению затрат населения и организаций на теплоснабжение.



Планируется дополнительно ввести в действие распределительные газовые сети в Акше, Улетах и Кыре. При этом объем газификации жилого фонда Забайкальского края будет доведен до 50%. Протяженность внутрипоселковых сетей газопровода составит 15 километров.



Финансирование мероприятия запланировано из внебюджетных источников объемом 40 миллионов рублей, сообщает пресс-служба краевого правительства.

