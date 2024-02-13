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Кадыров рассказал, как военного из Бурятии хотели убить в украинском плену

Кадыров рассказал, как военного из Бурятии хотели убить в украинском плену
Общество,  Фото:telegram-канал Р. Кадырова
За сохранение жизни с его родных требовали 200 тысяч рублей

На днях глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о бойце из Бурятии, освобождённом из украинского плена. Вызволить его оттуда помог депутат Госдумы, чеченский политик Шамсаил Саралиев. С просьбой о помощи к парламентарию обратились родные участника спецоперации.

Кадыров опубликовал в своём telegram-канале видео с военнопленным, к голове которого приставили пистолет. А голос за кадром назвал условия, при которых бойцу сохранят жизнь. Эту запись прислали близким мужчины 

- Есть два варианта решения ситуации. Первый – ты в течение 24 часов на карту, которую тебе сбросят, переводишь 200 тысяч рублей. Второй – мы его убиваем и записываем в без вести пропавшие. В воинскую часть, военкомат и в правоохранительные органы не обращайся, иначе мы его убьём, – говорится в записи.

В итоге нашего земляка удалось включить в списки на обмен и он вместе с другими российскими военнослужащими отправился на родину.

- Это не первый случай, когда с родственников пленных требуют деньги. К сожалению, последствия иногда бывают трагическими, – подчеркнул Рамзан Кадыров. – Шамсаил Юнусович сразу подключился к работе. Переговорная группа с украинской стороны среагировала быстро – вызволила военного с переднего края и включила в список. Спустя некоторое время он уже вместе с остальными нашими бойцами прибыл на родную землю.

Сейчас участнику СВО ничего не угрожает, добавил чеченский глава.

- Чёрная полоса в жизни его родителей, жены и детей теперь позади. Они вновь могут вернуться к обыденной жизни, наслаждаться временем, проведённом в кругу близких. Это бесценно. Хочется выразить искренние слова благодарности Шамсаилу Саралиеву, сотрудникам Министерства обороны РФ и всем, кто был задействован в переговорном и обменном процессе, – заключил Кадыров. 


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